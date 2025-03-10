Бородина похвасталась подарком более чем за три миллиона рублей

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась подарком более чем за 3 миллиона рублей на свое 42-летие. Соответствующие публикации (на момент написания заметки уже удалены) появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость показала кадры, на которых продемонстрировала полученные презенты. Возлюбленный звезды Николай Сердюков преподнес ей сумку Hermès Kelly, стоимость которой составляет от трех миллионов рублей. Помимо этого, Бородина продемонстрировала брендовые пакеты и коробки Dior, Сhanel, Saint Laurent и других марок.

В январе Ксения Бородина раскрыла заработок прозванного альфонсом жениха. По словам телеведущей, которая регулярно защищает жениха от нападок общественности, он зарабатывает 2-3 миллиона [рублей] в месяц.