Как подобрать пальто, которое сделает вас изящнее

Женские пальто не выходят из моды уже несколько десятилетий. Весной эта деталь дамского гардероба будет востребована гораздо больше, нежели банальные куртки и парки. Но для создания элегантного изящного силуэта важно правильно подобрать фасон. К примеру, обладательницам так называемой «квадратной» фигуры в этом плане стоит быть предельно аккуратными. Некоторые модели им носить просто противопоказано. Тот же оверсайз можно смело вычеркивать из списка «хотелок». Стилист Анна Савельева в беседе с WomanHit перечислила самые выигрышные варианты.

«Если ваша фигура напоминает прямоугольник (она еще называется спортивной), то вам необходимо подчеркнуть женственность, уязвимость, утонченность», — напоминает эксперт.

Сделать это можно как с помощью выбора правильного кроя самого изделия, так и грамотно используя аксессуары к нему.

Двубортное пальто с поясом

Выгодно подчеркнуть женский силуэт и обозначить линию талии поможет двубортное пальто с широким поясом. Оно не перегрузит и без того визуально массивную фигуру, сделает облик более изысканным. Сегодня в тренде массивные модели верхней одежды, которые носят либо нараспашку, либо без пояса. Так вот. Для фигуры типа «прямоугольник» такое решение будет крайне нежелательным.

Пальто-«кокон»

Стилист подчеркивает, что это тоже вариант непременно приталенный, с вытачками, акцентирующими взгляд на линии талии. Сегодня дизайнеры предлагают и другую модель «кокона», представляющую собой зауженный книзу овал. Это не то «пальто». Леди, чья фигура лишена красивых выдающихся изгибов, подходит фасон, где талия уже прорисована дизайнерами и модельерами.

Если в вашем гардеробе пока нет подходящего пальто, самое время озаботиться его покупкой. Представленные выше варианты считаются классикой, а значит прослужат вам не один сезон. А чтобы разнообразить образ, всегда можно добавить интересных деталей: легкий шарф, сумочка оригинального дизайна, перчатки, интересный головной убор. Помните, весна — идеальное время, чтобы показать себя во всей красе. Еще не настала пора откровенных нарядов, зато с помощью правильного подбора верхней демисезонной одежды можно создать поистине романтичный, загадочный образ.