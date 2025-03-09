Бренд LunaLu представил коллекцию украшений «Цветущий сад»

Создавать нежные, изящные и одновременно притягивающие взгляд украшения — особое искусство. Российскому бренду LunaLu это определённо удаётся. Новая коллекция «Цветущий сад» стала одой любви к жизни, природе и самой себе. В основе — кольца, браслеты и колье из благородных металлов с прозрачными искрящимися камнями, которые словно ловят солнце и возвращают нам его лучи.

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Как говорят создатели коллекции, «Цветущий сад» напоминает нам о прекрасных беззаботных детских впечатлениях, о том чувстве, когда ты проснулся рано утром, а впереди ещё всё лето. Украшения отличают плавные линии и свежие сочетания цветов. Камни — загадочный аметист, солнечный цитрин, мерцающий циркон, сочный гранат и другие.

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Кажется, украшение из коллекции «Цветущий сад» от LunaLu может стать красивым признанием в любви.