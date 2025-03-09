Сара Бертон представила дебютную коллекцию для Givenchy

Салоны на авеню Георга V гудели от нетерпения! Гости со всего мира собрались, чтобы посмотреть на первый показ Сары Бёртон для Givenchy, расположившись на стопках картонных коробок с образцами. Модели были так близко, что могли дотронуться до людей, сидевших напротив на другой стороне подиума. Солнечный свет и ранний весенний ветерок вливались в открытые окна, и в мире моды царило ощущение, что все «по полочкам». Бёртон представился шанс рассказать новую историю, свою собственную, после того как она в течение десяти лет руководила Alexander McQueen.

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Да, 73 года назад в отеле Particulier в том же районе Парижа состоялся дебют Юбера де Живанши, и, да, Бёртон вернулась к чёрно-белой дебютной картинке 1952 года, чтобы рассказать о новом начинании. В предварительном просмотре она сказала, что её привлекло то, насколько графичным, лаконичным и «не вычурным» было повествование основателя.

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В первом же образе мы отчетливо увидели, что 2025 год — это про «здесь и сейчас». Это был облегающий трикотажный комбинезон из эластичного трикотажа, достаточно открытый, чтобы были видны бельё под ним, и украшенный тиснением. С оригинальной маркой Givenchy на груди. Эстетика Givenchy уже была размыта, но благодаря нескольким изделиям строгого кроя Бёртон быстро создала неповторимый образ: сильное, но мягкое плечо, изогнутая рука с извилистым «кутюрным» швом, чётко очерченный силуэт и рельефная талия. Брюки были с широкими разрезами по бокам и эластичным поясом для удобства.

Она заметила, что многие модели Givenchy 52-го года выглядят не менее привлекательно как спереди, так и с изнанки. Ещё со времен Маккуина у неё проявились потрясающие навыки в создании похожих моделей, так что иногда Сара выворачивала жакет или платье-пальто так, чтобы лацканы опускались низко, между лопатками. Это касается и платьев в её исполнении, лучшие из которых ниспадают и драпируются от талии, подчеёкивая контраст незаконченных подкладок. Модификация кружевного платья, в котором Эль Фаннинг была на церемонии вручения премии «Оскар» менее недели назад, была представлена в более молодёжном силуэте с коротким передом и удлинённой спиной, а также были представлены другие варианты мини-длины для модниц.

Элегантной уверенности в своих силах и мастерстве пошива одежды уж точно было вполне достаточно. То во что верит она, поверят и многие другие женщины. Вы можете рассчитывать на то, что в следующем году в это же время на улицах Парижа можно будет увидеть ее серое пальто-пикассо «песочные часы» и чёрную кожаную куртку. Ждём новых свершений!