Какой цвет ногтей выбрать весной 2025 года

Для многих женщин маникюр стал уже не просто бьюти-процедурой, а целым ритуалом. Важно правильно подобрать цвет для покрытия ногтей в соответствии с сезоном. Рассказываем об актуальных цветах весной 2025 года.

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Весной 2025 года для маникюра можно выбрать яркие и свежие оттенки, которые будут отражать пробуждение природы и весеннее настроение. Популярными могут стать нежные пастельные тона — мятный, нежно-розовый, лавандовый.

Они добавят образу легкости и романтичности. Также не выйдут из моды яркие акценты: коралловый, лимонный или салатовый цвета могут стать отличным выбором для тех, кто любит привлекать внимание. Не стоит забывать и о классическом nude — он всегда актуален и уместен.

Экспериментируйте с текстурами: матовый, перламутровый или глянцевый финиш могут добавить уникальности вашему маникюру. В конечном счёте выбор цвета зависит от вашего стиля и предпочтений.

Ранее дизайнер Татьяна Гордеева сообщила, что оттенки индиго, вишнево-красный, масляно-желтый, укропно-зеленый и «альпийский овес» станут самыми модными в 2025 году. По словам эксперта, основную часть этих цветов можно найти в магазинах.