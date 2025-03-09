Главные тренды с Недели моды в Нью-Йорке

Если вы боитесь, что весна в этом году будет холодной, спешим обрадовать — будет горячо, ведь уже сейчас стартуют главные мировые Недели Моды! Наш спецкор в Нью-Йорке Aнна Чер побывала на NYFW и поделилась яркими кадрами со Street style — показа уличной моды. На их примере мы увидим основные тренды 2025 года.,

Покажи мне свою кожу,

Экспериментируем с формами, фактурами и цветами кожаных изделий. Год змеи настигает нас, так что для создания сногсшибательных образов отдаём предпочтение питону.,

© Tvoybro.com

Яркие детали, строгие формы,

Выбираем броские детали (в случае с Николь Шерзингер — прошлое Pussycat Dolls обязывает), но сочетаем с тёмными или пастельными цветами и классическими силуэтами.,

© Tvoybro.com

Визуальные игры,

Создаём интересные визуальные эффекты благодаря тканям, объёмам и неожиданным сочетаниями цветов.,