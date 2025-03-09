Oh My Gada: Главные тренды с Недели моды в Нью-Йорке
Если вы боитесь, что весна в этом году будет холодной, спешим обрадовать — будет горячо, ведь уже сейчас стартуют главные мировые Недели Моды! Наш спецкор в Нью-Йорке Aнна Чер побывала на NYFW и поделилась яркими кадрами со Street style — показа уличной моды. На их примере мы увидим основные тренды 2025 года.,
Покажи мне свою кожу,
Экспериментируем с формами, фактурами и цветами кожаных изделий. Год змеи настигает нас, так что для создания сногсшибательных образов отдаём предпочтение питону.,
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Яркие детали, строгие формы,
Выбираем броские детали (в случае с Николь Шерзингер — прошлое Pussycat Dolls обязывает), но сочетаем с тёмными или пастельными цветами и классическими силуэтами.,
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Визуальные игры,
Создаём интересные визуальные эффекты благодаря тканям, объёмам и неожиданным сочетаниями цветов.,
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