«Ангел» Victoria's Secret поделилась кадрами в прозрачном кружевном наряде

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин продемонстрировала фигуру в прозрачной юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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31-летняя Барбара Палвин позировала в черном кружевном топе с вырезом, прозрачной макси-юбке и капроновых колготках. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица снялась с подругой на фоне Эйфелевой башни.

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В конце января Барбара Палвин стала лицом выпуска журнала Keen magazine. На обложке модель предстала в черном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица дополнила его кожаными брюками. «Ангел» Victoria's Secret была запечатлена с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле в кресле. На другом снимке знаменитость сидела в топе с вырезами в ванной.

На днях Барбара Палвин посетила показ бренда Stella McCartney, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модель позировала перед фотографами в белом оголяющем грудь боди, дополнив его жакетом. Манекенщица не стала надевать брюки или юбку. «Ангел» Victoria's Secret завершила наряд черными туфлями на каблуках, кольцом и сумкой.