Милла Йовович снялась для журнала в наряде от бренда Prada

Актриса Милла Йовович продемонстрировала фигуру в металлической юбке с дырками на съемке для журнала Crash Magazine. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летняя Милла Йовович стала героиней нового выпуска журнала. Актриса позировала на обложке в наряде от бренда Prada. Знаменитость была запечатлена в красном джемпере с голубым воротником, черных трусах с завышенной талией, металлической юбке с дырками и черных туфлях на каблуках. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле, а стилист — гладкую укладку. Автором съемки выступила фотограф Агата Серж.

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Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: Эвер, Дэшилл и Ошин.

Актриса признавалась, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам Йовович, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.