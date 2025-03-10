Бренд Pompa Premium представил новую коллекцию

Новая коллекция Pompa Premium — долгожданный глоток свежего воздуха после монохромной зимы. Дизайнеры выбрали яркие цвета не случайно. Поддаемся тренду на дофаминовый гардероб и ощущаем прилив энергии и радости с сочными оттенками лимонного сорбета, нежной лаванды, фисташкового мороженого и пробуждающейся зелени первой травы.

© Antenna Daily

Джемперы из 100% кашемира из новой линейки — это не просто одежда, а осязаемая история. В высокогорных районах Индии, где время, кажется, течет медленнее, каждое волокно драгоценного подшерстка кашмирских коз собирается вручную, бережно, как бесценное наследие. Именно из этого сырья, отобранного с любовью и обработанного с исключительным мастерством, рождается пряжа.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Легкая, как облако, теплая, словно дыхание солнца, она превращается в джемперы, которые дарят не только физический комфорт, но и ощущение прикосновения к вечному, прекрасному и истинно ценному.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Сердце коллекции — пальто и бомберы, выполненные из премиальной ворсовой ткани. Для создания новых моделей использовали шерсть Alpaca baby suri — невероятно мягкую и лишенную жестких волосков, дарящую коже ощущение нежности и абсолютного комфорта. Благодаря особой структуре, шерсть Alpaca baby suri обладает естественной терморегуляцией, создавая «воздушные кармашки», которые сохраняют оптимальную температуру тела в любую погоду.

Пальто дополнены инновационной мембраной RaftRro — ультратонкий слой, который защищает от сильных порывов ветра, холода и обеспечивает комфорт в переменчивую погоду. Пальто Pompa Premium — идеальный союз стиля и функциональности, уместный как на светском рауте, так и в динамичном ритме города.

Бомберы триумфально возвращаются, переживая фееричное перерождение. В этом сезоне они предстают в неожиданном альянсе: благородная шерсть встречается с чувственным кашемиром, рождая не просто одежду, а дерзкое fashion-заявление. Благодаря своей универсальности, бомберы легко сочетаются с любыми элементами гардероба, будь то романтичное платье или дерзкие джинсы, помогая создать безупречный и всегда актуальный образ.

В новой премиальной линейке Pompa дизайнеры тщательно проработали каждую деталь, вложив в нее частичку любви к безупречному качеству, чтобы вы могли почувствовать себя особенной этой весной.