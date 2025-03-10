В Москве прошел показ турецкого бренда Kutnia

8 марта в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel царила торжественная обстановка. Представители бизнес-сообществ, дипломатического корпуса, СМИ собрались на показ модного бренда Kutnia. В первой половине вечера перед гостями выступила основатель бренда Джулиде Конукоглу. Она рассказала, как занялась продвижением традиционной турецкой ткани “кутну” и привнесла этот материал в современное производство. Джулиде основала свой бренд в 2017 -м году и уже сейчас он успешно развивается на Родине и других странах Европы.

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Кутну – необычная ткань, которая получается путем смешивания хлопка с шелковым сырьем. Она необычайна прочна и при этом экологична. Османские султаны носили кафтаны из кутну. Поэтому ткань кутну получила второе название: “Дворцовая ткань”. Это был символ красоты и элегантности.

“Бренд Kutnia – это турецкий бренд, базирующийся в Газиантепе, который поддерживает занятость местных женщин, предлагает возможность обучаться мастерству будущим поколениям в рамках отношений мастер-ученик, он создан быть важным, динамичным и способным заявить о себе мировым гигантам”, – рассказала Джулиде Конукоглу.

Во второй половине программы гости увидели невероятно красивую и стильную коллекцию Kutnia 2025-2026 Осень-Зима, в которой современные силуэты встречаются с историческим

богатством ткани “кутну”, сотканной женщинами из Газиантепа, и отобранной Угурканом Эрезом, одним из лучших хореографов Турции.

На мероприятии присутствовала жена посла Турции в Москве Бетюль Аксой Бильгич, которая является поклонницей бренда. Она пришла на показ в элегантном костюме от Kutnia.