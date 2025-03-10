Что такое двойное увлажнение и как его правильно применять

Не успели мы привыкнуть к двойному очищению, а тут опять новости из мира красоты. На этот раз двойным стало увлажнение — это популярный бьюти-тренд, пришедший из азиатского ухода (они там затейницы, любую, даже самую скучную рутину превращают в целый ритуал).

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Его суть заключается в поэтапном увлажнении кожи с помощью двух разных текстур, чтобы максимально насытить ее влагой, предотвратить сухость и улучшить барьерные функции.

«Не сказать, что метод прямо такой уж новый — например, сыворотку под крем используют многие и давно. Но он действительно подходит всем типам кожи, особенно чувствительной, обезвоженной и склонной к раздражению. Поэтому попробовать двойное увлажнение как минимум стоит, если вы еще не сделали этого раньше», — объясняет косметолог Ирина Созинова.

Как правильно внедрить его в свою рутину?

Начинайте с легкой водной основы

Первый этап двойного увлажнения — использование средства на водной основе, которое быстро впитывается и насыщает кожу влагой. Это может быть увлажняющий тонер, эссенция или легкая сыворотка с гиалуроновой кислотой. Наносите водное средство сразу после умывания — так оно проникнет глубже и удержит больше влаги.

Закрепляйте влагу более плотной текстурой

После водного увлажнения важно «запечатать» влагу, чтобы предотвратить ее испарение. Для этого используйте более плотное средство — крем, масло или эмульсию, которые создают защитный барьер.

«Выбирайте средство в зависимости от типа кожи: для жирной — легкий гель-крем, для сухой — питательный крем, для возрастной — средство с маслами или керамидами», — советует эксперт

Комбинируйте правильные активные ингредиенты

Эффективность двойного увлажнения зависит от состава косметики. На первом этапе хорошо работают гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, пантенол, а на втором — сквалан, масла, ниацинамид и церамиды.

«Избегайте комбинации несовместимых компонентов, например, ретинола и кислот с активными увлажняющими ингредиентами — это может вызвать раздражение», — предупреждает косметолог.

Учитывайте сезон и состояние кожи

Весной и летом лучше использовать легкие флюиды, более плотные текстуры оставьте на холода. Также обращайте внимание на потребности кожи: если она обезвожена, можно добавить увлажняющую маску, если чувствительная — выбирать средства с успокаивающими компонентами. Кстати, двойное увлажнение можно применять не только для лица, но и для тела — особенно зимой, когда кожа склонна к сухости.

Не забывайте о правильном нанесении

Чтобы усилить эффект увлажнения, наносите средства правильным способом: легкими похлопывающими движениями, а не втирая. Это помогает улучшить впитываемость и снизить риск раздражения.