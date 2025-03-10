Как и с чем носить винтажные пиджаки и платья

У вас в гардеробе много вещей, которые раньше принадлежали вашей маме, а то и бабушке? А может быть, вы любите пройтись по «блошкам», чтобы найти новое сокровище, которое, возможно, старше вас? Винтаж — это не просто мода, а способ добавить в образ глубину, историю и неповторимый стиль. Винтажные вещи несут в себе шарм прошлых эпох, и главное — уметь адаптировать их под современный гардероб. Если правильно сочетать винтажные пиджаки и платья, можно получить элегантный и актуальный образ — вместе со стилистом Машей Ведерниковой выясняем, как это делать правильно.

Винтажный пиджак и современная база — элегантная небрежность

Винтажные пиджаки — это уникальные силуэты, интересные ткани и нестандартные детали. Но чтобы они не выглядели из другого времени, важно сочетать их с простыми, лаконичными вещами.

«Например, миксовать оверсайз-пиджак 80–90-х с базовой белой футболкой и джинсами, а приталенный жакет в стиле Dior 50-х с широкими брюками палаццо или кожаными леггинсами. Пиджак из твида в стиле 60-х отлично подружится с белой рубашкой и мини-юбкой, а вельветовый или бархатный пиджак — с шелковым топом и расслабленными брюками», — объясняет эксперт.

Винтажное платье и грубая обувь — баланс ретро и современности

Винтажные платья бывают изысканными, женственными и порой слишком «кукольными», поэтому чтобы уравновесить образ, стилисты советуют добавлять контраст.

Наденьте шелковое платье-комбинацию в стиле 90-х с массивными ботинками и кожаной курткой, а платье с пышной юбкой в стиле 50-х — с кедами или сапогами на тракторной подошве. Платье с цветочным принтом 70-х отлично смотрится с казаками и джинсовой курткой, а платье-мини в стиле 60-х — с лоферами и белыми носками или цветными плотными колготками.

Микс эпох: винтаж и ультрасовременные вещи

Чтобы винтажные вещи не выглядели как музейные экспонаты, их лучше сочетать с чем-то ультрасовременным — это создает интересный контраст.