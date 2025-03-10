51-летняя Ева Мендес снялась в прозрачном наряде

Американская актриса Ева Мендес снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Stella McCartney. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя возлюбленная популярного актера Райана Гослинга предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с экстремально высоким разрезом. Кроме того, звезда позировала в туфлях с открытой пяткой и на высоких каблуках. Образ знаменитости завершили маленькой сумкой на длинной цепи.

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В октябре 2024 года Ева Мендес раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. Актриса призналась, что не против косметологических вмешательств, даже если их результат будет временным.