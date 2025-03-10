Стилист назвал цвета, которые актуальны в одежде этой весной

Стилист Влад Лисовец рассказал, что добавление в образ «взрослых» цветов может существенно повысить харизматичность и элегантность внешнего вида. К таким оттенкам относятся бордовый, горчичный, а также глубокие синие и зелёные цвета.

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По словам Лисовца, именно эти цвета делают образ более зрелым и вечерним. Например, бордовый, зелёный и синий придают одежде характер и стиль, в отличие от более ярких оттенков, которые могут упрощать внешний вид.

Стилист также отметил, что комбинация таких цветов в одном наряде всегда выглядит гармонично и элегантно.

Использование хотя бы одного из этих «взрослых» оттенков может значительно улучшить общее впечатление от образа и сделать его более выразительным и зрелым, резюмировал эксперт в эфире радио «Говорит Москва».

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