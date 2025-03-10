Стилист рассказала, как создать О-силуэт

Так хочется иногда перестать втягивать живот и одеться во что-то просторное. Благо, нынешняя мода это только приветствует: О-силуэт, или «кокон», — это мягкие, округлые линии, комфортный объем и расслабленная элегантность. Такой крой подчеркивает хрупкость, создает ощущение легкости и идеально вписывается в весенний гардероб. Чтобы силуэт выглядел гармонично, важно соблюдать баланс форм и учитывать пропорции — обсудили их со стилистом Машей Ведерниковой.

Выбирайте правильную базу: оверсайз, но с продуманными деталями

О-силуэт не значит бесформенность. Главное — чтобы вещь имела четкие, но плавные линии. Например, пальто-кокон, свободное платье-оверсайз, рубашка-баллон или укороченные брюки с объемными бедрами (типа бананов).

«Обратите внимание на посадку — вещи должны сидеть расслабленно, но не слишком мешковато. Весной отлично подойдут: легкие пальто-коконы, свободные свитера с закатанными рукавами, объемные блузки с мягкими складками», — объясняет эксперт.

Балансируйте объем: не перегружайте весь образ

Чтобы О-силуэт выглядел стильно, важно, чтобы только одна часть комплекта была объемной. Например, если надеваете свободное пальто-кокон, то низ лучше сделать более узким (например, прямые брюки или джинсы). Если выбрали платье-оверсайз, обувь и аксессуары должны быть лаконичными.

Играйте с тканями: мягкость вместо жесткости

Кокон лучше всего смотрится в мягких, струящихся тканях. Плотные фактуры могут сделать образ слишком громоздким. Легкий хлопок, шерсть, трикотаж, лен, струящийся шелк или вискоза подчеркнут округлые линии и придадут образу воздушность.

Добавляйте акценты: подчеркивайте тонкую талию или шею

Чтобы образ не выглядел слишком массивным, можно выделить шею, запястья или талию. Например, пальто-кокон красиво смотрится с открытым горлом или объемным шарфом.

«Хит весны: объемный свитер с V-образным вырезом с лоферами или сапогами-ботфортами до середины бедра, пальто-кокон и трикотажное облегающее платье внизу в сочетании с изящными балетками», — предлагает стилист.

Правильная обувь: легкость вместо тяжести

К округлому силуэту лучше выбирать элегантную обувь с изящным носком — например, лоферы, ботильоны, балетки или кеды. Грубая обувь может утяжелить образ, поэтому лучше отдавать предпочтение лаконичным моделям.

Кому подходит О-силуэт