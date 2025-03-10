60-летняя Повалий пожаловалась на неудачную попытку омолодиться у косметолога

Переехавшая в Россию народная артистка Украины Таисия Повалий пожаловалась на неудачную косметологическую процедуру. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

60-летняя певица регулярно обращается к косметологам в желании улучшить внешность. Однако одна из попыток омолодиться не увенчалась успехом: по словам исполнительницы, она жалеет об одной процедуре, которую сделала в момент, когда частные клиники только появились.

Выяснилось, что Повалий неудачно сделала инъекции полимолочной кислоты.

«У меня в лице полимер, который, к сожалению, не рассасывается. Я давно живу. Когда появились первые частные клиники, я обратилась. Они, кстати, в тот момент сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, всегда в первых рядах», — отметила она.

Позднее певица узнала, что полимер ведет себя непредсказуемо в сочетании с другими процедурами.

«Я однажды себе сделала витаминчики, укольчики в лицо. И этот гель у меня просто как вулкан под глазом разошелся. Было плохо и тяжело. С тех пор к процедурам подхожу очень осторожно», — подытожила она.

В октябре 2024 года Таисия Повалий высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой.