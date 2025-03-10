Восстанавливаем волосы с помощью морской соли

Морская соль — универсальный продукт, который можно найти практически в любом доме. Помимо кулинарного применения, она также активно используется в косметических целях. При втирании в кожу головы соль оказывает двойное действие: мягко очищает и одновременно питает. Доступность этого компонента и гипоаллергенность делают его идеальным выбором для домашнего ухода.

Регулярное применение соли для волос дает заметные результаты.