«Больше не может улыбаться». Тайру Бэнкс заподозрили в пластике

Американскую супермодель, актрису и телеведущую Тайру Бэнкс заподозрили в пластической операции со словами «больше не может улыбаться». Кадры публикует Daily Mail.

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51-летняя манекенщица посетила показ бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для мероприятия монохромный черный наряд, который состоял из блузки, облегающей асимметричной юбки и куртки-бомбера. При этом знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и обесцветила брови.

Читатели издания высказались о фото в комментариях.

«Это подтяжка лица», «Она больше не может улыбаться», «Это точно Тайра Бэнкс?», «Она выглядит как зомби», «Тайра неузнаваема», «Что она с собой сделала?! Выглядит ужасно!», «"Оземпик" и пластическая хирургия» — заявили юзеры.

В феврале Тайру Бэнкс сняли на улице в Сиднее без макияжа.