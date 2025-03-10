Моем голову «наоборот»: какой способ ухода за волосами стал популярен в Сети

Как вы обычно моете голову? Казалось бы, банальнее вопроса не придумаешь, да и в самой процедуре уже едва ли можно изобрести что-то новое. Наносим на влажные волосы шампунь, затем смываем и питаем кондиционером или же маской. Еще раз хорошенько ополаскиваем водой — и готово. Но что если попробовать все то же самое, но в обратном порядке? Reverse washing или «обратное мытье» уже давно практикуется женщинами во всем мире и успело зарекомендовать себя как крайне эффективный метод.

Меняем местами уходовые средства

Считается, что даже современные профессиональные шампуни, хоть и смывают с волос и кожи головы загрязнения и продукты выработки сальных желез, но воздействуют довольно агрессивно. А кондиционер позволяет напитать волосы, обволакивая их невидимой защитной вуалью, которая позволит избежать пересушивания шампунем. В процедуре есть один важный нюанс. Бальзам с волос не смываем, а наносим шампунь поверх него, особенно тщательно обрабатывая им прикорневую зону и кожу головы. Это необходимо для того, чтобы избежать чрезмерного утяжеления корней и быстрого загрязнения, «засаливания» волос.

Кому это нужно

В первую очередь обратное мытье подходит обладательницам тонких, ослабленных волос, поврежденных частыми окрашиваниями или химической завивкой, склонных к «пушистости» и не держащих форму после укладки. Успевшие испытать на себе новый тренд, уверяют, что теперь моют голову только таким способом.

«Раньше волосы путались, и, скажем, внезапный порыв ветра превращал прическу в некую спутанную массу. Сейчас текстура их более рассыпчатая и гладкая, и такого не происходит», «Я вижу значительное преображение. Волосы гладкие по все длине, напитанные, увлажненные. Даже кончики не выглядят и не ощущаются сухими. Волосы блестят, выглядят прекрасно», «Это очень хороший способ ухода для супер сухих и окрашенных волос, потому что волосы становится сложно пересушить очищающим уходом, даже если использовать экстра очищающий шампунь для жирной кожи головы и ему подобные, проверено на себе», — пишут пользователи сайтов отзывов.

Возможные минусы

Если текстура ваших волос изначально довольно плотная, то смысла дополнительно утяжелять их обратным мытьем нет. Но попробовать, если очень любопытно, конечно, не возбраняется. Все сугубо индивидуально, и не исключено, что метод станет вашим фаворитом в уходе за локонами, позволит отрастить длину мечты и заменит дорогие салонные процедуры. Одним из существенных недостатков лайфхака дамы отмечают повышенный расход кондиционера. Его уходит значительно больше, нежели при традиционном применении. К тому же некоторые предпочитают использовать бальзам дважды, в начале и в финале мытья, уже после обработки шампунем.

Некоторые не оценили чрезмерный блеск и мягкость волос после обратного мытья. По словам разочарованных в процедуре россиянок, волосы стали напоминать с виду дешевый парик с «пластиковым» кукольным блеском. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что негативных отликов в сравнении с восторженными — единицы. А значит, смело пробуем и убеждаемся на личном опыте.