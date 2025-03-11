Шесть средств с микроиглами, которые заменят поход к косметологу

Пора восстанавливать кожу и готовить ее к потеплению. Если обычных (даже самых эффективных) кремов недостаточно, нужно обеспечить средствам доступ к глубоким слоям кожи. Собрали бьюти-продукты с микроиглами (они еще известны как спикулы), которые помогут составам раскрыть весь потенциал.

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Сыворотка-активатор со спикулами, Maxclinic

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Гидролизованные микроспикулы в составе сыворотки проникают в глубокие слои кожи и доставляют туда питательные вещества. Формула обогащена глутатионом и витамином B12. Они способствуют увлажнению, осветлению пигментации, повышению эластичности, восстановлению защитного барьера и окислительного стресса.

Микроигольчатые патчи против мимических морщин, Booster Bar

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Увлажняют глубокие слои кожи и сокращают мимические морщины вокруг глаз. Аргирелин в составе проникает в базальный слой эпидермиса и прерывает нейромышечную активность, что приводит к уменьшению морщин. Патчи способствуют регенерации кожи и ее обновлению.

Cыворотка с ретинолом и микроиглами, Celimax

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Продвинутые юзеры ретинола, вам сюда. Подтягивающая сыворотка с микроиглами интенсивно ухаживает за кожей с признаками старения или симптомами акне. Формула также содержит комплекс пептидов и пантенол для снятия раздражения. Будьте внимательны с ретинолом: обязательно пользуйтесь SPF с высоким фактором защиты.

Патчи с ботокс-эффектом, AM&PM

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Иголки из полимеризованной гиалуроновой кислоты помогают активным компонентам работать глубже и интенсивнее, а за счет своих свойств постепенно рассасываются под кожей. Формула сыворотки в патчах стимулирует обменные процессы, поддерживает водный баланс и повышает эффективность кожного барьера.

Набор микроигольчатого пилинга, Art&Fact

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Двухступенчатая система пилинга помогает улучшить текстуру кожи, избавиться от ороговевших клеток и поддержать клеточный синтез. Первая фаза содержит микроигольчатый компонент, который оказывает стимулирующее и шлифующее действие, а вторая фаза в виде пенки закрепляет результат и способствует улучшению тургора. Лучше всего подойдет обладателям жирной и комбинированной кожи.

Маска Herbal Peel Tox PRO, Medi-Peel

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Очищающая маска с микроиглами деликатно отшелушивает, выравнивает рельеф и полирует поверхность кожи. В состав входит 21 вид аминокислот и 14 видов минералов, которые активно выводят все загрязнения, абсорбируют излишки себума, увлажняют и успокаивают кожу.