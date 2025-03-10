Стиль рококо — самый модный и женственный тренд 2025

Super рассказал о модных трендах 2025 года в стиле рококо (rococo revival). Как этот исторический стиль адаптируется в современном мире — читайте в материале.

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Повальное увлечение сдержанными капсулами обесценило «тихую роскошь»: коллекции масс-маркета вынужденно стали близнецами на время власти тренда, а модницы с сожалением обнаружили, что поло и брюк недостаточно, чтобы казаться богачкой. Этот год станет особенным для тех, кто давно хотел, но стеснялся сиять: в 2025 году стиль рококо разрешает вам наряжаться в самые роскошные и изобретательные наряды без каких-либо угрызений совести и обвинений в «переборе». Да здравствует рококо!

Тренды 2025 года в стиле рококо

Асимметрия, прозрачность, бахрома и ретропринты в качестве декора — все это мы видели на подиумах с коллекциями весна-лето 2025. Ко всему прочему, стоит обратить внимание на вещи с V-образным вырезом и не бояться акцента на широкие плечи (даже если это всего лишь иллюзия на один вечер). Прямо сейчас набирает обороты еще один тренд: стиль рококо, который благополучно адаптировался к сегодняшним реалиям.

Основные направления моды

Чтобы лучше понять стиль рококо, обратимся к его истории. Зародился он в Европе XVIII века и отразил стремление к обновлению, легкости и свежести. Модными стали наряды светлых, пастельных оттенков: розового, голубого, бледно-желтого, а также цветочные мотивы. Как дамы, так и мужчины стремились выглядеть как можно более юными, и наряды отличались обилием декоративных элементов: бантов, кружева, складок. К типичным для рококо тканям относят шелк и атлас — их ценили за игру света.

Все это так или иначе адаптируется к сегодняшнему дню: главное, избежать излишней театральности образа. Выбор тканей в рамках стиля у современных модниц богаче: сгодится все, что блестит (бархат с его переливами — не исключение). Нежные оттенки по-прежнему приветствуются, даже если это «простые» хлопок или лен, но и «золото» с «серебром» в образе не возбраняются. Не обойтись в этом сезоне без кружева. А если из него выполнен характерный для стиля рококо корсет — это абсолютный модный тренд 2025.

Рококо в одежде

Актуальные модели одежды в стиле рококо, которые легко вписать в гардероб, — это разнообразные блузы с рюшами, а также корсеты или же стилизация под них. В повседневном гардеробе, разумеется, речь о кринолине не идет. Но для экстравагантного вечернего образа никаких исключений нет. Отметим, что органично в стиле рококо могут выглядеть вещи, совершенно далекие от этой исторической эпохи. Например, свитер с объемными рукавами, широкая юбка, бомбер с вышивкой или сумочка хобо. Не стоит забывать об аксессуарах, которые поддержат образ: жемчуг, тканевые перчатки и элегантные шляпки подчеркнут вашу индивидуальность после повального увлечения наскучившим минимализмом.

Дизайнер и коллекции

Коллекции модных брендов в стиле рококо, актуальные прямо сейчас:

Valentino, дизайнер Алессандро Микеле. В основу коллекции легло сочетание модного наследия эпохи рококо с современными силуэтами. Модели вышли на подиум в пышных юбках, корсетах, в одежде с многослойными воротниками. Без характерных для рококо оттенков и вышивки не обошлось.

Dior, дизайнер Мария Грация Кьюри представила коллекцию с обилием приталенных фраков и кринолинов.

Schiaparelli, дизайнер Дэниел Розберри. На показе бросались в глаза пышные бедра и корсеты со шнуровкой, а также каркасные баски.

Jean Paul Gaultier, дизайнер Людовик де Сен-Сернен удивил коллекцией, заглавной идеей которой стало кораблекрушение. Вся одежда выглядела так, как будто модели в платьях и фраках стали жертвами стихии и едва остались в живых. Впрочем, роскоши рококо этот эффект не умаляет.

Как стиль рококо добавить в повседневный гардероб

Чтобы элементы рококо прижились в вашем повседневном гардеробе, стоит отказаться от идеи носить «все и сразу». Достаточно сочетать одну выразительную вещь с более спокойной базой. Если ничего подходящего в вашем шкафу не нашлось, а прикоснуться с главному модному тренду – 2025 очень хочется, используйте следующий лайфхак: просто повяжите вокруг шеи или закрепите на сумке шелковый платок, наденьте украшения из жемчуга и что-нибудь с кружевом. А не слишком вычурный корсет может стать буквально центром вашего гардероба: сочетать его можно с чем угодно.

Rococo Revival: Возрождение стиля

Несмотря на то что термин Rococo Revival может быть хорошо знаком вам из соцсетей, зумеры его не изобретали. О «возрождении рококо» впервые заговорили еще в XIX веке, когда в моде правила ностальгия. Впрочем, тот же процесс происходит и сейчас. Рококо не возвращается, оно возрождается, непременно в новом прочтении и с оглядкой на современность. Интерес к «громкой» роскоши, впрочем, растет не только у представителей модной индустрии. Следует разделять понятие Rococo Revival в историческом контексте и то значение, которое оно приобретает в качестве тренда.

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Возрождение рококо в первоначальном значении — это художественный и архитектурный стиль, известный своими витиеватыми узорами, напоминающими оригинальное направление. Этот стиль возник как реакция на возрождение неоклассики и готики. Возрождение рококо отличает продуманное использование декоративных элементов. Большое влияние стиль оказал на мебель и посуду того времени.

Влияние рококо на другие направления

Мебельные гарнитуры украшали замысловатой резьбой, позолоченными деталями, окрашивали в пастельные тона: благодаря стремлению к утонченности, легкости и изысканности мебель Rococo Revival становилась практически предметом искусства. Во Франции и Англии, где этот стиль был особенно популярен, он значительно определил моду в декоративно-прикладном искусстве, повлияв на дизайн фарфора, текстиля, посуды из серебра.