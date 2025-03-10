Почему скатывается крем на лице и как этого избежать

Скатывание крема на лице — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Вроде бы средство хорошее и правильно подобранное, но вскорости после нанесения оно сворачивается в комочки, мешает макияжу и создает неприятное ощущение на коже. Ну и макияж выглядит на такой основе, мягко говоря, не очень. Причины могут быть разными — от неправильного подбора косметики до ошибок в уходе. Разбираемся с косметологом Лианой Давыдовой, почему это происходит и как этого избежать.

Не перебарщивайте с количеством средства

Больше — вовсе не всегда значит «лучше».

«Избыток крема не впитывается полностью, а остается на поверхности, образуя пленку, которая потом сворачивается. Наносите не больше пары „горошин“ крема на все лицо и распределяйте тонким слоем легкими движениями», — объясняет эксперт.

Наносите уход на хорошо очищенную кожу

Остатки макияжа, себума или предыдущего крема могут препятствовать нормальному впитыванию косметики и вызывать скатывание. Совет тут только один, он простой до банальности: перед нанесением крема тщательно очищайте кожу мягким гелем или пенкой. Если используете тоник, дождитесь его полного впитывания.

Совмещайте средства с правильными составами

Некоторые компоненты в кремах, сыворотках и базах для макияжа несовместимы, из-за чего косметика может скатываться. Особенно это касается силиконов, масел и густых увлажняющих формул. Если используете несколько уходовых средств одновременно, давайте каждому полностью впитаться (минимум 2–3 минуты). Проверяйте составы — крем и сыворотка должны быть на водной или масляной основе, но не смешиваться без учета этого.

Не трите кожу при нанесении

Активное растирание или многократные движения могут привести к сворачиванию крема, особенно если его состав содержит силиконы или плотные масла.

«Всегда наносите крем легкими похлопывающими движениями — так он лучше впитается и не начнет скатываться», — советует косметолог.

Правильно сочетайте уход и макияж

Если сразу после крема нанести тональное средство, особенно на силиконовой или пудровой основе, есть риск, что слои «не подружатся» и начнут скатываться. Дайте крему впитаться 5–10 минут, а затем аккуратно промокните кожу салфеткой, чтобы убрать излишки перед нанесением макияжа.