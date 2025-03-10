Модный бренд представил сумку в виде легендарной «Тамагочи»

Французский бренд Coperni представил сумку в виде культовой японской игрушки «Тамагочи». Об этом сообщает Highsnobiety.

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Аксессуар в виде легендарной игрушки модный дом выпустил совместно с компанией BANDAI. Сумка Tamagotchi Swipe Case выпускается в трех цветах — темно-синем, черном и серебристом. На данный момент неизвестно, можно ли использовать изделие как сумку. При этом на кадрах видно, что вещь оснащена экраном и кнопками и работает как оригинальный «Тамагочи».

Стоимость сумки еще не раскрывалась. Кроме того, неизвестно, когда начнется старт продаж нового изделия Coperni.

Bandai выпустила первых «Тамагочи» в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, очертаниями напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.

В марте Coperni также представил сумку из воздуха.