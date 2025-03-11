FASHION REBELS выпустил коллекцию домашней одежды «Гедонистка»

В мире, где суета и темп жизни диктуют свои правила, всё больше ценится время, проведенное в уюте собственного дома. Именно здесь мы можем по-настоящему расслабиться, отдохнуть и наполниться энергией. Коллекция домашней одежды бренда FASHION REBELS «Гедонистка» из премиальных тканей превращает домашний отдых в настоящее искусство.

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Рисунок-принт с названием «Эдемский сад» разработан специально для FASHION REBELS и вдохновлен культовыми фильмами 80х и 90х – «Голубая лагуна», «Дикая орхидея» и «9 ½ недель». Коллекция отличается лаконичными силуэтами, элегантными линиями и утонченными деталями. В нее вошли халаты, блузы, жакеты и брюки в пижамном стиле, платья-комбинации и др. Здесь нет места вычурности, только чистая эстетика и гармония. Каждое изделие разработано так, чтобы не сковывать движения и дарить ощущение легкости и свободы.

Обратите особое внимание на халат Kim свободного кроя на запах в стиле кимоно. Широкий рукав со спущенным плечом, длина миди и карманы в боковых швах. К халату идут два пояса к халату – один в тон изделия с бахромой на концах, и второй – контрастного цвета. Халат отлично стилизуется в качестве вечернего платья – просто добавьте ваши любимые украшения и каблуки.

И, конечно, роскошный пеньюар Emmelin с перламутровыми пуговицами и объемными рукавами. Сочетание разных текстур: слегка скрывающей тело сетки, нежной струящейся ткани и спрятанного в вырезах кружева. Выраженная талия, красивые вытачки и подчеркнутая линия плеч делают пеньюар проявлением самой женственности.

Валентина Муховикова, основатель бренда FASHION REBELS

«Мы в FASHION REBELS стремимся вдохновлять женщин на смелость самовыражения и дарить ощущение, что они могут гораздо больше, чем думают. Мы создаем не просто одежду, а целый мир, где нет правил, но есть настоящая свобода и жизнь, наполненная маленькими и не очень удовольствиями.

Дарить любовь, вдохновлять и преумножать количество счастливых женщин — вот к чему мы стремимся. Он манит и влечет своей свободой и многогранностью. FASHION REBELS создан для тех, кто хочет жить не по правилам, а чувствами, вдохновляет женщин быть смелыми в своем стиле».

Новая коллекция ждет вас в FR Concept на ул. Петровка, 15, стр. 1 и бутике в ТЦ «Океания», на официальном сайте и в онлайн-магазине fashionrebels.ru.