Стала доступна новая коллекция OLA OLA

Весна – время пробуждения, обновления и мягкого перехода из суровых сумерек зимы к нежному сиянию и неге теплых дней. Именно эта идея движения от тьмы к свету, от строгой сдержанности к легкой игре и кокетству стала вдохновением для новой весенне-летней коллекции бренда OLA OLA.

© Antenna Daily

В палитре новой коллекции – сложные тона: оттенки рассвета и ранней весны, пробуждающаяся природа. Переливчатая органза, акварельные цветочные принты и глубокие цвета передают романтическое настроение – утонченное, но не ванильно-наивное.

Сложные силуэты вещей играют контрастами: летящие рукава и драпировки, полупрозрачные подолы-лепестки и струящиеся юбки создают ощущение невесомости.

А сочетание легких и плотных тканей придает образам глубину и формирует динамичный баланс нежности и структуры, движения и формы.

В SS’25 есть вещи на любую погоду – мини-юбки, шорты и микротопы для знойных летних дней, легкие пальто, бомберы и куртки для прохладных вечеров. Не обошлось и без фирменных жакетов Boss, которые в разных интерпретациях появляются в каждой коллекции бренда. На этот раз их сразу три варианта.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Традиционно для OLA OLA, вещи и аксессуары украшают вышивки и аппликации. В новой весенней коллекции это цветы – изящные магнолии, объемные лепестки из органзы, хрупкие и стойкие одновременно.

Ольга Гинзбург, дизайнер и основательница бренда OLA OLA:

«Изначально мы хотели сделать коллекцию черно-белой, максимально контрастной. Чтобы в ней легко читалась идея, важная сейчас в глобальных масштабах и очень актуальная лично для меня, – движение из темноты к свету. В процессе работы мы отказались от черно-белой концепции, ввели в палитру интересные оттенки и использовали ткани с красивыми переливами. Тему возрождения и обновления, такую по-весеннему оптимистичную, но очень серьезную и глубокую, это, на наш взгляд, только усилило».

Коллекция OLA OLA SS’25 будет доступна в шоу-руме бренда в Санкт-Петербурге и на сайте бренда olaola.store в марте 2025 .