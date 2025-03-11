Стилист оценила смену имиджа фигуристки Трусовой

Стилистка Ольга Ким оценила смену имиджа российской фигуристки Александры Трусовой фразой «не совсем идеально». Соответствующий комментарий публикует портал Sport24.

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Известно, что 20-летняя спортсменка решилась на преображение. Так, она отказалась от рыжих прядей, перекрасив их в блонд. Однако, по мнению Ким, новый цвет волос не очень подходит девушке.

«На мой взгляд, тот блонд, который получился у Трусовой, не совсем идеальный для нее. С ее светлыми глазами можно было выбрать другой вариант», — отметила эксперт.

Ким считает, что Трусовой стоило сделать выбор в пользу более натурального, пепельного или медового оттенка. Кроме того, специалистка порекомендовала спортсменке присмотреться к балаяжу и другим градиентным техникам окрашивания с бликами.

«Можно было бы рассмотреть все эти варианты, а не простой желтоватый блонд, который, на мой взгляд, смотрится не так дорого и хорошо», — объяснила собеседница издания.

В январе сообщалось, что Александра Трусова снялась в купальнике после слухов о беременности.