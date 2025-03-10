Balenciaga и Puma представили сумку в виде мятого пакета

Французский модный дом Balenciaga и немецкий спортивный бренд одежды Puma презентовали сумку в виде мятого пакета. Об этом сообщает издание Modern Notoriety.

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Речь идет об аксессуаре черного цвета, выполненном из сверхпрочного материала Dyneema. Отмечается, что данная ткань используется при изготовлении снаряжения для альпинистов.

Сумка, получившая название Marché Bag, будет представлена в зимней коллекции Balenciaga и запущена в продажу в конце этого года. Стоимость изделия все еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что Balenciaga выпустил одежду с портретом американской телезвезды Ким Кардашьян и вызвал споры в сети. Тогда предпринимательница поделилась снимками, на которых она предстала в футболке с собственным портретом.