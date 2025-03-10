У Jil Sander сменился креативный директор

Jil Sander обрёл нового креативного директора! У руля становится дизайнер Симоне Беллотти. В его послужном списке такая же должность в Bally, куда Симоне перешёл в октябре 2022 года из Gucci, где он работал 16 лет под руководством Фриды Джаннини и Алессандро Микеле. В Bally он занял пост креативного директора в мае 2023 года, когда Руиджи Вильясеньор ушёл, пробыв на этой позиции чуть больше года.

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«Симон отправляется в это путешествие с новым опытом и уникальным талантом. Мы разделяем стратегическое видение и миссию Jil Sander, ценности инноваций и изысканности, которые помогают сделать бренд знаковым и уникальным», — сказал Ренцо Россо, председатель OTB Group.

Ждём дебюта на подиуме!