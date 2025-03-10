Популярная украинская певица снялась в откровенном наряде

Популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

34-летняя исполнительница поделилась снимками с фотосессии для украинского издания. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена лежащей на кожаном мате. На ней облегающие лосины, частично оголяющая грудь майка и красные кроссовки. При этом на других снимках поп-звезда предстала в коротких шортах, красно-черной футболке и гольфах.

В описании к посту Дорофеева рассказала, что одежда, в которой она снялась, является ее первой коллаборацией с немецким спортивным брендом Puma.