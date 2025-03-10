Хирург рассказал, как избавиться от шрамов

После операций или серьёзных травм на коже нередко остаются шрамы, многим доставляющие эстетический и психологический дискомфорт. Особенно заметны келоидные рубцы, которые приходится прятать под одеждой. Как от них избавиться, «Клопс» рассказал врач-хирург Иван Ростовский.

Шрамы бывают разные: красные, белые, розовые, приподнятые или гладкие.

«Внешний вид зависит от местоположения, кровоснабжения и характера полученной травмы: порез, ожог, укус или инфекция», — прокомментировал доктор.

Если говорить про следы на коже после операции, здесь многое зависит от врача: от того, как он работал с инструментами, с какой силой был затянут шов.

Со временем рубец может менять форму и уплотняться. Ведь заживление раны — это индивидуальный процесс, течение которого нельзя предугадать, добавил хирург.

Как избавиться от шрамов

В современной медицине используют лазерную коррекцию. Процедура помогает сделать косметические дефекты менее заметными. Когда луч проникает в глубокие слои кожи, он разрушает повреждённые ткани, стимулирует процессы заживления и обновления здоровых клеток, способствует выработке коллагена.

«Предварительно на кожу наносят местное обезболивающее. Продолжительность сеанса занимает несколько минут», — уточнил специалист.

Количество процедур зависит от размера рубца, типа кожи и скорости заживления, сколько именно потребуется в каждом конкретном случае, определяет доктор. В любом случае лазерную коррекцию должны проводить врачи: хирург или дерматолог, обратил внимание Иван Ростовский.