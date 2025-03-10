Эксперт рассказала, какие сумки будут в тренде весной-летом 2025

В 18 лет ты точно знаешь, какая сумка самая модная. В 30–40, когда ты уже сменила не один десяток сумок, ты точно знаешь, с какими моделями тебе удобнее, но хуже ориентируешься в модных тенденциях. Особенно сложно сейчас, когда мы буквально стоим на границе смены сумочных эпох: все, что было модно вчера, становится историей. Стилист и модный экскурсовод Юлия Живутская поможет разобраться, какие сумки перестали быть актуальными, а какие займут свое место в новой модной реальности.

Формы: от строгих к мягким

Первое, чего коснулись изменения, — это формы. Жесткие трапециевидные модели и сумки-почтальоны с четкой геометрией плохо сочетаются с глобальным трендом на расслабленность в одежде, поэтому остаются в прошлом.

«На смену приходят модели, которые держат форму, но теряют остроту линий: мягкие скругленные углы гармонично вписываются как в расслабленные луки с oversize и джинсами, так и в строгие костюмные образы», — отмечает модный экскурсовод.

Пример — сумка-боулинг. Конвенциональные — это Khaite Maeve или The Row India.

Косметичка вместо почтальона

Классические почтальоны — жесткие прямоугольные сумки с клапаном на длинном ремне — в этом сезоне теряют позиции.

«Их место занимает модель, напоминающая косметичку, которую вы случайно взяли с собой. Она отлично впишется в выходные и вечерние образы», — говорит Юлия.

Если формат мини-сумок ваш — ищите подобные модели.

Миниатюрные мешочки: скорее аксессуар, чем сумка

«Яркие сумки-мешочки на мягких завязках, в которые помещаются только телефон и карта, выполняют скорее декоративную функцию — это идеальный цветовой акцент в образе», — рассказывает стилист.

Такие можно найти у Jil Sander, Bottega Veneta. В масс-маркете их также легко найти.

Бохо-стиль и плетеная кожа

«Стиль бохо подарил нам тренд на мягкие замшевые сумки-мешки, модели с бахромой и плетеной кожей, а также сумки с заклепками. Про тренд на плетеную кожу стоит поговорить отдельно: это богатая и ноская текстура, которая хорошо впишется и в летние, и в зимние образы», — считает стилист.

Популярность она обрела благодаря тому, что мода на колор-блок, где главным был контраст цвета, практически исчезла, а принты стали редкостью. Теперь микс фактур и детали — это то поле, где работают модные стилизации. Возможно, плетеная сумка — та самая фактура, которой вам не хватает.

Bottega Veneta и Dragon Diffusion — первые бренды, кто сделал сумки из плетеной кожи своим фирменным знаком.

Смягченная классика: сумки для делового стиля

Даже строгие деловые модели теряют жесткость. Теперь классическая трапеция выглядит так, будто по ней слегка ударили рукой, сделав форму мягче. Balenciaga Rodeo стала эталоном этой категории, породив бесчисленное количество реплик. Второе место занимает Loewe Puzzle.

«Отдельного внимания заслуживает Ferragamo Hug. Это то ли клатч, то ли деловая сумка. Название „Объятие“ (в переводе с английского) было выбрано не случайно, боковые ремешки направленные по диагонали, напоминают обнимающие сумки руки. Еще одна из сумок, претендующих на образец современности — это Toteme T-Lock, сочетающая в себе элегантность багета и строгий деловой формат», — рассказывает Юлия.

Как изменился шоппер?

«Шоппер не претерпел кардинальных изменений, но изменился геометрически: прямоугольник стал не вертикальный, а скорей горизонтальный или вытянутая перевернутая трапеция», — отмечает специалист в сфере моды.

Шопперы-мешки с одной широкой ручкой из замши, похожие на мягкие пакеты, тоже в тренде.

Вытянутые сумки-таксы: на пике, но ненадолго

«Длинные, узкие сумки с застежкой от уха до уха уверенно опережают привычные багеты по популярности», — отмечает эксперт.

Они удобны, вместительны и любимы молодежью, но их резкий взлет в тренды может означать столь же быструю смену интереса. Среди лидеров — Alaia le-teckel, Miu Miu Arcadie и Staud.

Сумка-банан и седло: привет ковбой!

Сумки-бананы и седельные модели остаются в моде, но становятся менее жесткими.

«Они отлично сочетаются с казаками и ковбойскими сапогами, что подтверждает их принадлежность к единому стилевому направлению. Выбирайте среди Dior Saddle, Celine Ava и Isabel Marant Oskan, Staud», — говорит Юлия.

Ведро и торба: возьмем все важное

«Это не новая форма, а привет из 80-х. На шнурке, или просто с овальным основанием — этот тип сумок традиционно становится популярным в теплый сезон, потому что не имеет застежки-молнии, зато отлично вмещает букеты полевых цветов, фрукты, и бутылку игристого», — обращает внимание модный экскурсовод.

Этот вид сумок станет отличным вариантом для модной фотосессии или прогулки с подругами, особенно, если вы собираетесь выбраться в трендовое место: ваш образ не останется без внимания окружающих!

Минимализм в деталях

«Избыточная фурнитура, металлические акценты и эффект мятой кожи теперь встречаются только в моделях с намеком на гранж. В остальных — минимализм и лаконичность: отсутствие фурнитуры, контрастных молний и лишних деталей», — резюмирует стилист.

Если хочется добавить образу динамики, можно использовать подвески, бусы, шнурки и брелоки — украшать свою сумку также один из трендов, так как это позволит выделиться из толпы, придать образу многогранности и многослойности.

Так реализуется мода на контраст, который по-прежнему остается важным стилистическим решением десятилетия, а дорогая сумка избавляется от пафосности с появлением недорогих, инфантильных аксессуаров. Самый трендовый прием с подиумов — обвязка ручек сумок спортивными шнурками.

Весна-лето 2025 — это время экспериментов с формами и текстурами. Главное правило: сочетайте мягкость и геометрию, минимализм и акценты, создавая свой неповторимый стиль!