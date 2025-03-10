Стоит ли ждать чудес от дешевых тканевых масок для лица

Популярность недорогих тканевых масок для лица стремительно растёт. Многие выбирают их из-за доступности и простоты использования. «Клопс» решил разобраться в эффективности этого косметического средства, опираясь на факты и мнение экспертов.

Основа такой маски может состоять из различных материалов: вискозы, хлопка, целлюлозы. Все они хорошо впитывают сыворотки и гели, а также легко и равномерно распределяют их по лицу.

«Даже эти изделия дадут эффект, если они правильно подобраны и не относятся к сегменту масс-маркета и не созданы только ради красивой упаковки», — отметила врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

Как выбрать качественную маску

Первое, на что нужно обратить внимание, — это состав. Активные вещества всегда указаны на обороте упаковки. Маски с эффектом увлажнения содержат смесь глицерина и Alcohol Denat.

«Чуть лучше будет бутиленгликоль, — прокомментировала Смольянова. — Где-то в самом конце списка может находиться гиалуроновая кислота, пантенол или алоэ вера».

Если выбор остановлен на омолаживающем средстве, ищите в составе подходящие компоненты: ниацинамид, комплексы пептидов, например, гексапептид, аргирелин или Matrixyl 3000, и кислоты: салициловую, миндальную, койевую или гликолевую.

«Подобные изделия обладают противовоспалительным эффектом при акне и осветляют. Но высокое содержание кислот может вызвать химический ожог, если такую маску нанести на повреждённую кожу», — предупредила врач.

Что точно должно входить в состав масок

Гиалуроновая кислота — обеспечивает глубокое увлажнение;

Экстракты зеленого чая, алоэ вера, ромашки — обладают успокаивающим и противовоспалительным действием;

Витамины C, E — способствуют улучшению общего состояния кожи;

Пептиды — помогают в борьбе с признаками старения.

«Исследования, проведённые в 2021 году, показали, что применение тканевых масок улучшает увлажнённость кожи на 30%, если применять их два раза в неделю в течение месяца», — рассказала косметолог Мадина Мамедова.

Но всё-таки выбирать их надо внимательно. Совсем бюджетные маски из супермаркетов могут содержать и агрессивные, и даже вредные для кожи ингредиенты, такие как парабены и синтетические ароматизаторы.

Как использовать маски с разными типами кожи

Сухая кожа. Использовать два-три раза в неделю.

Нормальная и комбинированная. Наносить один-два раза в неделю.

Жирная кожа. Применять не чаще одного раза в неделю.

В любом случае косметическое изделие мгновенно увлажняет и освежает лицо, но чудес ожидать от него не стоит. Маски дают лишь временный эффект. Но они могут стать отличным дополнением к вашему повседневному уходу за кожей: кремам или сывороткам, заключила Мадина Мамедова.