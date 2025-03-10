Какие цвета будут в тренде в 2025 году

Весь гардероб черный и скучный? 2025 год привнес в моду свежие и смелые цветовые решения, которые станут must-have в гардеробе каждого модника. По данным ведущих дизайнеров и экспертов, главным трендом станет «небесный лазурит» — глубокий оттенок синего, символизирующий гармонию и уверенность. Этот цвет идеально подойдет как для повседневных образов, так и для вечерних нарядов.

Еще один фаворит — «марсианский песок», теплый терракотовый оттенок, который добавит образу уюта и стиля. Он прекрасно сочетается с нейтральными тонами и станет отличным выбором для верхней одежды и аксессуаров.

Третьим трендовым цветом станет «лимонный щербет» — яркий и жизнерадостный желтый, который поднимет настроение даже в самый пасмурный день. Этот оттенок будет особенно популярен в летних коллекциях.

Эксперты также советуют обратить внимание на «фиолетовый туман» — загадочный и элегантный цвет, который подчеркнет индивидуальность.

Эти цвета не только украсят ваш гардероб, но и подчеркнут актуальность вашего стиля в 2025 году. Следите за трендами и будьте впереди моды!