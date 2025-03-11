Алессандро Микеле показал новую осеннюю коллекцию Valentino

Мы больше никогда не будем смотреть на линейку RED Valentino как прежде. Именно эта мысль приходит в голову, когда видишь пространство для показа в исполнении Алессандро Микеле, которое выглядело как общественный туалет, залитый ярким красным светом. Сам дизайнер описал обстановку «линчевской», в духе покойного режиссёра, но также чувствовались отсылки к культовому «Сиянию» Стэнли Кубрика и последней «Субстанции».

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Это был второй показ от Микеле на новом посту. Реакция на его первую работу была неоднозначной, и некоторые предположили, что бывший креативный директор Gucci не пытался изобрести что-то новое. Звук спускаемой воды в туалете ясно дал понять, как он отнёсся к этой критике.

Официально шоу было посвящено исследованию перформативной природы интимности (отсюда и публичное приватное пространство туалета). Но как один из лидеров гендерной изменчивости, на самом первом показе Gucci Микеле представил нам мужскую версию блузки pussy bow.

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На показе в штаб-квартире Valentino на Вандомской площади он сосредоточился на задаче обновления наследия дома.

«Здесь всё сложно: нужно найти баланс между современным максимализмом и актуальностью, потому что в противном случае вы рискуете заморозить бренд. Поэтому я пытаюсь манипулировать прошлым, чтобы сделать его настоящим», — сказал сам Алессандро.

Он сделал это, поместив коллекцию в более привычную реальность. Твидовые брюки с напуском, свитер с v-образным вырезом и меховая куртка с легкостью впишутся уличный стиль, а топ-бюстье peekaboo и джинсы 70-х с завышенной талией будут уместны на вечеринке. Микеле также работал над коллаборацией с Vans, но его усилия простирались не только на джинсовую одежду и кроссовки, но и на неизменный дух шоу. Подолы всех брюк были приспущены, а волосы моделей убраны назад в с помощью вязаных повязок и балаклав. Не было ни единого волана, но зато зрителям полюбились боди, надетые поверх кружевных колготок.

Несмотря на то, что Микеле пытался адаптировать Valentino к более повседневному образу жизни, в котором мы живём сегодня, длинное платье с кошачьей мордочкой, которое перекликалось с сумкой porcelain kitty, представленной на подиуме в прошлом сезоне, доказало, что Микеле не собирается испытывать чувство вины за то, что он такой, какой есть! За это мы, в целом, его и любим.

Финальное платье было выполнено из шёлкового жоржета и кружева в сочетании кислотных и пастельных тонов. Его дополняли кристаллы и бантики. Типичный Микеле! А ещё ждём на модницах эффектное чёрное платье с глубоким вырезом и высоким разрезом, в котором чувствовалась более минималистичная нотка.

Валентино Гаравани — человек, благодаря которому Gucci ассоциировался с подчёркнутой вежливостью, высоким пилотажем и благородством. Микеле занимается дизайном в более тревожные, анархичные времена. В этом эксцентричном представлении было одно несомненное достоинство: от него невозможно было отвести взгляд.