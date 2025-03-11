Не только водой: как правильно увлажнять кожу после 40 лет
С возрастом гидратация становится всё более важной. Всё потому, что наш организм со временем начинает удерживать воду не так эффективно, как раньше. Кожа становится тоньше, работа почек естественным образом ухудшается, и мы уже не так хорошо ощущаем жажду. При этом обезвоживание ускоряет старение.
Начните день не только с воды, но и с электролитов. Выпивайте стакан воды с добавлением электролитов или щепотки морской соли и лимона первым делом с утра. Также можете попробовать капли или порошки, содержащие электролиты, либо натуральные напитки, которые способствуют увлажнению (например, кокосовая вода).
Получайте воду из продуктов. Добавляйте в свои блюда огурцы, листовую зелень, арбузы или апельсины.
Пейте воду регулярно, а не только когда испытываете жажду. С возрастом реакция на жажду ослабевает. Поэтому важно держать под рукой бутылку с водой и пить её в течение дня.
Отдайте приоритет коллагену и увлажнению для здоровья кожи. Для этого вы можете пить костный бульон, принимать коллагеновые пептиды, сочетать их с витамином С для лучшего усвоения.
Пейте травяные чаи для дополнительного увлажнения и получения антиоксидантов. Замените один кофе или сладкий напиток на травяной чай. Это может быть зелёный чай, ромашковый, каркаде.
Пейте воду до и после тренировки. Перед занятиями спортом выпивайте 240−840 мл воды, а также восполняйте запасы жидкости и электролитов после тренировок.
Ограничьте употребление алкоголя и кофеина. Они увеличивают потерю жидкости и влияют на гидратацию. После каждого алкогольного или кофеиносодержащего напитка выпивайте стакан воды или другого напитка с электролитами.
Рассмотрите внутривенную терапию для глубокой клеточной гидратации. Она может помочь при сильном стрессе, во время путешествий или периодов снижения иммунитета быстро восполнить водный баланс.
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