Мужчины в России стали массово делать пересадку волос в стиле Росомахи

Наши соотечественники внезапно захотели быть похожими на оборотней. Неожиданный тренд набирает обороты среди российских мужчин. Они стали массово обращаться к пластическим хирургам с запросом сделать пересадку волос в стиле Росомахи.

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Цена вопроса составляет около 400 тыс. рублей. В общей сложности пациенту нужно провести на процедуре три-четыре часа. После этого они проходят длительную реабилитацию, чтобы наконец похвастаться шикарной растительностью на лице.

Любопытно, что первые несколько дней после пересадки щёки мужчин выглядят так, будто их хорошенько расцарапала кошка или другое животное с острыми когтями. Итоговый результат можно будет оценить через несколько месяцев.