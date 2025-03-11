Lamborghini выпустила детскую коляску

Компания Lamborghini решила, что зарождать тягу к спортивным суперкарам нужно с самого рождения и выпустила в партнерстве с Silver Cross детскую коляску 2 в 1 (люлька и прогулочный блок). Пока выпущено всего 500 единиц, а стоимость одной составляет около полумиллиона рублей.

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Дизайн детского болида был вдохновлен спорткарами Lamborghini Huracan и Urus - люлька имитирует гоночное сиденье, которое выполнено из замши и натурального бамбука с элементами из карбона.

"Детская ламба" не была бы Lamborghini без продуманной подвески - и она есть, причем сразу у всех 4-х колес.

В комплект поставки включена люлька, прогулочный блок, карбоновое шасси, дорожная сумка, 2 тента от дождя, подстаканник, тент от солнца, москитная сетка и держатель для смартфона.