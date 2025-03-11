58-летняя Рената Литвинова снялась в нижнем белье для Vogue

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в нижнем белье для португальской версии журнала Vogue.

58-летняя актриса предстала на одном из кадров в черном бюстгальтере, кружевных трусах-шортах и чулках. В то же время она надела поверх и распахнула длинную шубу Balenciaga. Кроме того, знаменитость уложила волосы в прическу в стиле ретро, нанесла голубые тени на веки и вишневую помаду на губы.

© Lenta.ru

Также Литвинова поделилась кадрами со съемки в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В подписи к посту она напомнила, что до премьеры ее спектакля Monstre sacre («Священный монстр») остается несколько дней.

В феврале Рената Литвинова снялась в бюстгальтере на репетиции.