GUESS представили коллекцию Nautical

Новая универсальная линейка, вдохновлена морской тематикой и выполнена из качественных материалов с фирменными деталями. В цветовой палитре — темно-синие, белые и черные оттенки, объединенные в контрастных аппликациях и принтах в виде полос.

© Antenna Daily

Линейка для женщин предлагает кроп-жакеты, плиссированные брюки, шорты и расклешенные мини-юбки.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Для тех, кто предпочитает классику — женственные платья и костюмы из денима и твида, дополненные акцентными пуговицами. Среди новинок — жакет Florie с расклешенными рукавами из кринкл ткани.

В мужской коллекции — свободные брюки, приталенные пиджаки, рубашки свободного кроя, брюки-карго, плиссированные шорты, джинсовые куртки, хлопковые жилеты и оверсайз пальто.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Завершить образ дизайнеры бренда предлагают с помощью плетеных ремней.

Капсула уже доступна в избранных магазинах GUESS.