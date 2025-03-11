Как правильно использовать ретинол весной

Ретинол — один из самых мощных антивозрастных и обновляющих компонентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, борется с морщинами, выравнивает тон и рельеф кожи, делает ее сияющей и упругой. Однако именно весной его использование требует особого подхода. В это время года кожа становится более чувствительной к солнечным лучам, а влияние ретинола может усилить этот эффект.

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Ошибки в применении могут привести к сухости, раздражению и даже гиперпигментации. Вместе с косметологом Ириной Созиновой разбираемся в важной теме.

Ошибка 1: наносить ретинол днем

Ретинол делает кожу более уязвимой к ультрафиолету, так как ускоряет процесс обновления клеток и истончает роговой слой. Весной солнце становится активнее, а значит, риск появления пигментных пятен и фотостарения значительно возрастает.

«Используйте ретинол только на ночь. Даже если в составе средства указана защита от солнца, активные формы витамина А лучше применять вечером, чтобы минимизировать негативное воздействие УФ-лучей. Дополнительно утром обязательно наносите солнцезащитный крем с SPF 50, даже если на улице пасмурно», — напоминает эксперт.

Ошибка 2: сочетать ретинол с кислотами и витамином C в один уход

Весной кожа может становиться более чувствительной из-за смены температуры и уровня влажности. Если вместе с ретинолом использовать кислоты (AHA, BHA, PHA) или высокие концентрации витамина C, это может привести к раздражению, покраснению и шелушению.

Разделяйте уход — ретинол используйте вечером, а кислоты или витамин C — утром. Если хотите комбинировать, выбирайте мягкие кислоты (например, миндальную или молочную) и используйте их не чаще 1–2 раз в неделю. Следите за состоянием кожи — если появляются покраснения или шелушение, уменьшите частоту применения кислот.

Ошибка 3: использовать слишком высокую концентрацию ретинола

Многие думают, что чем больше ретинола, тем быстрее появится результат. Однако весной кожа может быть более чувствительной, и высокая концентрация ретиноидов (0,5%–1%) может вызвать сухость, зуд и раздражение.

«Если вы только начинаете использовать ретинол или возвращаетесь к нему весной, выбирайте мягкие формы — ретинилпальмитат, гранатив ретиноид или адапален. Оптимальная концентрация для весеннего периода — 0,1%–0,3%. Начинайте с 1–2 раз в неделю, постепенно увеличивая частоту применения», — советует косметолог.

Ошибка 4: не увлажнять кожу дополнительно

Весной многие заменяют плотные зимние кремы на более легкие, но забывают, что ретинол требует интенсивного увлажнения. Без достаточного питания кожа может становиться сухой, стянутой и более восприимчивой к внешним раздражителям.

Дополните уход увлажняющими компонентами — гиалуроновой кислотой, церамидами, скваланом, пантенолом. Сначала наносите сыворотку с увлажняющими компонентами, затем ретинол, а после — питательный крем.

Ошибка 5: не делать перерывов

Весной кожа перестраивается и может реагировать на ретинол иначе, чем зимой. Если продолжать использовать его в том же режиме, что и в холодное время года, можно столкнуться с повышенной чувствительностью и покраснениями. Если кожа сильно раздражена, временно замените ретинол на бакучиол — это натуральный аналог, который мягче воздействует на кожу, но дает схожий антивозрастной эффект.