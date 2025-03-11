Что ждет на четвертом выпуске фестиваля World Fashion Shorts
Четвертый выпуск World Fashion Shorts объединит лучшее из всех предыдущих программ.
15 марта на Московской неделе моды мы покажем главное, что собрали за три предыдущих выпуска, и добавим несколько новых фильмов наших фестивалей-партнеров. Показ пройдет в уникальном формате мультимедийной инсталляции, смонтированной из восьми тематических видеопотоков, включающих несколько десятков фешн-фильмов.
Стратегическая задача проекта неизменна – это максимальное расширение кооперации с фестивалями фешн-фильмов по всему миру и создание глобальной сети с горизонтальными связями, в которой будет происходить регулярный обмен фильмами и опытом, интеграция и взаимное влияние.
В прошлом году партнерами WFS стали Cinettica Fashion & Art Festival (Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия). Их презентация прошла в день показа мультимедийной инсталляции World Fashion Shorts. А основатели двух фестивалей – Dfaniks (Cinettica) и Bench Bello (Manila IFFF) – провели мастер-классы по работе над fashion фильмом. Фильмы фестивалей-партнеров войдут и в новый выпуск World Fashion Shorts, а в день показа программы пройдет воркшоп, посвященный технике монтажа fashion видео.
Показ The Best of World Fashion Shorts пройдет 15 марта в мультимедийном зале Центра дизайна Artplay (Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, с. 2–2).
C 15:00 до 19:00 – показ программы
В 18:30 – воркшоп по монтажу фешн-контента. Гала Гагаринская, продюсер VK Creative, и Женя Вызов, фотограф и художник, работающий в технике коллажа, поделятся практическими приемами, которые можно применить для ведения модного блога. К участию приглашаются профессионалы творческих индустрий и студенты творческих вузов. При предварительной регистрации нужно будет отметить свой род занятий или место учебы.
С 20:00 до 21:45 – показ программы.
Участие в мероприятии – бесплатное по регистрации на TIMEPAD.
World Fashion Shorts – главное
World Fashion Shorts – однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны самые короткие и яркие работы в набирающем популярность у модных брендов и широкой публики жанре фешн-фильм. Проект был впервые представлен 30 ноября 2023 года как специальное событие BRICS+ Fashion Summit, вызвав большой интерес у профессионалов модной индустрии и молодой аудитории. Необычными для зрителей стали как сами фильмы, осмыслявшие моду в контексте культурного разнообразия, так и способ их презентации. Ролики были выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволяло публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного «монтажа» окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок. Весенний выпуск World Fashion Shorts 2024 c обновленной программой и увеличенным числом тематических видеопотоков прошел в том же формате «полного погружения» в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа, а темой для public talk с участием зарубежных гостей стало развитие жанра фешн-фильма в России и в мире. Тогда же фестиваль объявил международный open call для участия в осеннем выпуске. Эксперты из разных стран просмотрели более 60 фильмов со всего мира и выбрали лучшие – они стали основой программы, показанной в октябре.
Жанр коротких фешн-фильмов активно развивается в мире. В первых двух выпусках World Fashion Shorts были показаны видео из Южной Африки и Северной Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, России и Беларуси. Вместе они создавали картину огромного разнообразия культур и расширяли представления о моде. Экспериментальный мультимедийный формат WFS подчеркивал именно этот аспект фешн-фильмов. В третьем выпуске, сохранившем принцип культурного разнообразия, значительное место заняли российские фильмы, и лучшие из них впоследствии были представлены в программах фестивалей-партнеров World Fashion Shorts и показаны в Берлине и Маниле. Четвертый выпуск суммирует результаты работы фестиваля перед стартом нового конкурсного раунда.
Организатор World Fashion Shorts – Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.