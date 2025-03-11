Девушка заказала в интернете дешевую посылку с секретом и не прогадала

Студентка колледжа из Мичигана, США, Оливия Гилчер заказала в интернете дешевую посылку с секретом и удивилась ее содержимому. Соответствующий материал публикует New York Post.

По данным издания, пользовательница сети оформила заказ на коробку с сюрпризом и получила часы Gucci стоимостью около 3000 долларов (263 тысячи рублей).

«Сначала я не поверила, что это реально», — призналась она.

При этом девушка продемонстрировала ювелирное изделие люксового бренда с ободком мятного цвета на циферблате и золотым креплением.

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По словам Гилчер, она всегда мечтала о таком аксессуаре, однако также девушка нуждалась в дополнительном доходе. По этой причине студентка решила продать украшение.

«Я примерила их, и они оказались немного тесными. Это было похоже на знак, что мне пора с ними расстаться», — заключила она.

В ноябре 2022 года девушка заказала одежду в сети и удивилась содержимому посылки. На размещенных кадрах девушка показала, как вскрывает ножницами верхний слой упаковки сиреневого цвета и извлекает из нее предмет гардероба в прозрачном пакете.