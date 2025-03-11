«Похожа на мумию». Надежду Бабкину заподозрили в пластике

Советскую и российскую певицу Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети из-за новых фото со словами «похожа на мумию». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

74-летняя знаменитость показала фото, где позирует в синем наряде в горох с букетом тюльпанов в руках. Также она надела белые бусы и браслет, сделала объемную укладку, подчеркнула брови черным цветом и нанесла на губы оранжевую помаду.

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Поклонники обратили внимание на изменения во внешности артистки.

«Вся перекроенная», «Перебор», «Ходячий кошмар», «На себя не похожи», «Внебрачная сестра Джокера», «Не узнала, пока не прочитала», «Улыбка теперь как у робота», «Похожа на мумию», «Восковая кукла», — раскритиковали трансформацию исполнительницы юзеры.

Ранее в марте 51-летнюю американскую супермодель, актрису и телеведущую Тайру Бэнкс также заподозрили в пластической операции со словами «больше не может улыбаться».