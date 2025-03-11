Почему коллаборация Valentino и Vans стала хитом еще до своего выхода

На подиуме Valentino осень-зима 2025 модники сразу заприметили клетчатые слипоны, выглядывающие из-под множества кружев и оборок в винтажном стиле. Сам Алессандро Микеле был в культовой модели на последнем мероприятии Vogue Italia в Риме. Так что не удивительно, что их совместная коллекция не заставила себя долго ждать.

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На показе мы заприметили сразу два необычных силуэта - Vans Authentic и Vans Classic с принтом в виде квадратиков в цветах, чередующихся с изящным логотипом дома моды. Пара уже стала синонимом молодёжной культуры с тех пор, как была впервые представлена в 1966 году. Даже те, кто слишком молод, чтобы пережить это явление в первый, второй или третий раз, могут с ностальгией отнестись к кроссовкам Valentino Vans. Перенасыщенный рынок кроссовок, вызывающих ажиотаж, предлагает вернуться к неподвластным времени трендам прошлого, что, безусловно, хорошо удаётся самому Микеле.

«Вы должны найти баланс между современным максимализмом и актуальностью, потому что в противном случае вы рискуете заморозить бренд. Поэтому я пытаюсь манипулировать прошлым, чтобы сделать его настоящим», — сказал дизайнер за кулисами.

Хотя подробности о начале сотрудничества ещё не объявлены, есть все основания полагать, что это будет самый желанный дроп 2025 года.