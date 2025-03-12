Самые модные пальто на весну 2025 года

Пальто — классический элемент верхней одежды, который сочетается и с деловыми, и с повседневными образами. В 2025 году в моде разные модели: оверсайз, приталенные и классические. Подробнее о том, какие пальто попали в тренды этой весны и с чем их носить, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Трендовые модели пальто на весну 2025 года

Оверсайз

Среди всего многообразия моделей самыми практичными и удобными считаются объемные пальто оверсайз. Их легко стилизовать — они без особых усилий сочетаются практически со всеми вещами в гардеробе, рассказал «Ленте.ру» стилист сети офф-прайс магазинов Familia, стилист блогера и телеведущей Иды Галич Олег Горчанин.

«Все зависит от того, какое впечатление о себе вы хотите создать. Для более расслабленного и непринужденного образа следует выбирать уютный пуловер, джинсы и удобные ботинки с толстой подошвой. А для свидания прекрасно подойдет мини-юбка или легкое платье. Для деловой встречи под пальто оверсайз можно надеть юбку длины макси или классические брюки», — Олег Горчанин, стилист.

Укороченное пальто

Короткое пальто вновь считается модным трендом, отметил стилист. Особый шарм этим моделям придают детали: изысканные пуговицы, интересный крой рукавов или карманов, акцент на плечи и другие элементы дизайна.

Самым актуальным вариантом стилисты считают классическое прямое двубортное пальто длиной до середины бедра с расширенной линией плеч. Такой вариант в черно-сером варианте был Gucci, а в молочном оттенке — Dior.

Укороченное пальто хорошо смотрится в сочетании:

с джинсами;

с кюлотами (широкими укороченными брюками);

с узкими и прямыми юбками;

с ультрамини-юбками; леггинсами.

Пальто длины макси

Длинное пальто — это настоящая находка для модниц, уверен стилист. Оно визуально вытягивает силуэт и делает образ более утонченным. При этом такая модель подходит как высоким, так и миниатюрным девушкам.

К такому варианту верхней одежды важно правильно подобрать наряд и аксессуары, отметил Олег Горчанин. Обладательницам небольшого роста следует визуально скорректировать пропорции: например, с мини-юбкой под длинное пальто можно надеть ботфорты, а с джинсами — ботинки на плоской подошве.

Отдавайте предпочтение моделям с идеальной посадкой по плечам, чтобы сохранить гармоничный силуэт. Обратите внимание и на разрезы по бокам, которые делают пальто более свободным и значительно облегчают движения

Приталенное пальто

«В очередной раз на модных показах можно увидеть пальто в стиле 50-х годов. За счет того, что стиль оверсайз держится в трендах уже на протяжении нескольких лет, приталенный крой сейчас производит впечатление чего-то более уникального, женственного и аккуратного», — рассказал Олег Горчанин.

Однако такие модели менее универсальны — объемный свитер и многослойный образ с ними может смотреться не совсем гармонично. Если хочется подчеркнуть талию, но оставить пространство для свободы движений, можно выбрать пальто прямого кроя и дополнить его поясом.

Пальто прямого кроя

Пальто прямого кроя — классика, которая не выходит из моды. При выборе такой модели стилист советует обращать внимание на посадку: плечи должны сидеть идеально, а длина соответствовать росту.

В 2025 году дизайнеры предлагают как строгие однотонные пальто, так и варианты с акцентами — контрастными лацканами, необычными текстурами или крупными пуговицами.

При этом черное классическое пальто прямого кроя универсально. Например, его можно кроссовками. Оно дополнит как повседневные образы (например, брюки с акцентной рубашкой), так и вечерние (платье с туфлями-лодочками).

Пальто с широкими плечами

«В этом сезоне в центре внимания пальто с выразительными плечами, отсылающими к моде 80-90-х. По-другому такой пошив называют «пальто с мужского плеча». Оно характеризуется строгим прямым кроем, базовым цветом и внушительной длиной, что помогает прекрасно сочетать его практически с любым предметом гардероба», — Олег Горчанин, стилист.

Эти модели пальто идеально смотрятся в сочетании с минималистичной обувью и лаконичными сумками, позволяя верхней одежде оставаться главным акцентом в аутфите. Добавить индивидуальности поможет яркий акцент: например, контрастный платок или косынка. Кроме того, талию можно подчеркнуть стильным ремнем.

Пальто в стиле 60-х годов

Для таких моделей характерны укороченные силуэты, А-образный крой и крупные декоративные элементы — например, пуговицы, накладные карманы, контрастные вставки, отложной воротник, стандартный прямой рукав.

Чтобы подчеркнуть стиль ретро, лучше выбирать однотонные варианты, а яркость добавлять за счет аксессуаров — шляп, платков, высоких перчаток.

Однотонное пальто в стиле 60-х годов легко сочетается с повседневной базовой одеждой

Пальто-халат

Пальто с запахом сочетает в себе стиль и практичность и отлично подходит тем, кто хочет сохранить комфорт. Главные особенности фасона — свободный крой и пояс, который является не только элементом стиля, но и служит заменой пуговицам, застежкам и заклепкам.

Чтобы не сковывать движения и формировать женственный силуэт, ткань пальто должна быть максимально мягкой и приятной на ощупь — как шерсть или кашемир, обратил внимание Олег Горчанин.

Пальто-халат можно сочетать с разными элементами гардероба: с юбкой-карандашом, строгими брюками, узкими джинсами-скинни, водолазками или объемными вязаными свитерами.

Трендовые цвета и материалы

Цвета

К актуальным цветам пальто в весеннем сезоне относятся:

Яркие цвета: различные оттенки алого, желтого, розового и изумрудного.

Нейтральные оттенки: бежевый, серый, коричневый, черный, белый.

Пастельные оттенки: розовый, цвет сливочного масла, молочный, кремовый, сиреневый, светло-серый, небесно-голубой, фисташковый.

Материалы

В 2025 году все так же популярны кашемир и драп. Кроме того, в моде пальто из экокожи: этот материал подходит для разной погоды и хорошо держит форму, сохраняя привлекательный внешний вид на протяжении долгих лет.

Также стоит обратить внимание на пальто из искусственного меха. По свойствам и внешнему виду он не уступает, а иногда даже превосходит натуральный мех, но при этом не требует особого ухода. Варианты фасона, как и цветовая палитра моделей из этого материала, отличается большим разнообразием.

Как подобрать пальто

По фигуре

При выборе пальто Олег Горчанин советует обратить внимание на тип фигуры.

Правильно подобранная верхняя одежда поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры

«Перевернутый треугольник». Для девушек с широкими плечами и узкими бедрами отлично подойдут модели прямого кроя, А-силуэта, в стиле 60-х годов, а также с отделкой снизу. Важно, чтобы линия плеча не была спущена — это сделает плечи визуально шире и тем самым увеличит контраст с низом.

«Песочные часы». У обладательниц такой фигуры ширина бедер пропорциональна ширине грудной клетки, а талия — четко очерчена. Лучше всего им подойдут пальто приталенного кроя и модели оверсайз, уверен стилист.

«Груша». При фигуре с узкими плечами и широкими бедрами лучше остановиться на пальто мужского силуэта (с широкими плечами). Стилист советует избегать моделей с большими карманами и А-силуэтом, чтобы визуально не делать бедра еще больше.

«Прямоугольник». «Девушкам без выраженной талии, с ровной линией плеч и бедер стоит отдать предпочтение классическим моделям — пальто прямого кроя и пиджачного типа. Изделия с акцентом на талии будут смотреться не самым выигрышным образом», — отметил Олег Горчанин.

По росту

Девушкам ниже 160 сантиметров стоит обратить внимание на модели с узкими лацканами и скошенными карманами, так как они визуально удлиняют силуэт.

Для высоких женщин строгих ограничений нет.