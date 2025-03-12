Как избавиться от вросших волос

Дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер компании Magic Lasers Мария Валуева перечислила несколько несложных правил, которые помогут избежать появления вросших волос. Своими рекомендациями она поделилась с женщинами в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, на появление вросших волос влияют разные факторы, включая структуру самого волоса и состояние кожи. Так, вьющиеся и толстые волосы врастают чаще. Провоцировать этот процесс также может выраженная сухость и ксероз кожи, поскольку ороговевший слой затрудняет выход волосков наружу и изменяет направление их роста, объяснила Валуева.

Чтобы избавиться от этой проблемы, дерматовенеролог рекомендовала регулярно увлажнять кожу. Для этого надо использовать щадящие средства для душа и наносить увлажняющий крем после каждого контакта с водой. Еще одна рекомендация врача — не пользоваться мочалкой каждый день и реже использовать скрабы.

«При регулярном бритье не забывайте обновлять станок, а саму процедуру удаления нежелательной растительности осуществляйте по слегка распаренной коже и обязательно по росту волос. После бритья необходимо использовать регенерирующие средства», — Мария Валуева дерматовенеролог, косметолог.

Если же при соблюдении подобных мер профилактики волосы продолжают врастать, стоит обратиться за помощью к дерматологу.

Ранее косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин. По ее словам, кроме ран и инфекций, такое бритье грозит врастанием волос.