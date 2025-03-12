Врачи предупредили о смертельной опасности нового тренда с тюльпанами

Женщины на камеру едят подаренные на восьмое марта тюльпаны и выкладывают получившиеся ролики в соцсети. О смертельной опасности нового тренда предупредил гастроэнтеролог Антон Загайнов в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

Врач указал, что тюльпаны являются ядовитыми цветами, так как содержат опасные алкалоиды — тулипалины А и В. По его словам, эти токсины накапливаются в стеблях и луковицах и могут вызывать ожоги слизистых желудка и кишечника.

Кроме того, Загайнов предупредил, что цветы обрабатывают пестицидами, хлорсодержащими консервантами и анилиновыми красителями. Это защищает их от вредителей, улучшает внешний вид и помогает дольше сохранять свежесть. Однако при попадании в организм эти вещества вызывают тяжелое отравление. Гастроэнтеролог отметил, что чаще всего оно проявляется рвотой, спазмами в животе и диареей. Также, по его словам, могут развиться угрожающие жизни состояния, такие как отек Квинке, судороги и аритмия.

Врач добавил, что при отравлении цветами активированный уголь не помогает, так как токсин быстро всасывается в кровь и начинает атаковать печень, почки и нервную систему. Более того, последствия такого эксперимента могут давать о себе знать еще долго, считает Загайнов. Например, химический ожог слизистых может спровоцировать эрозию, язву и другие хронические заболевания.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Надежда Вищипанова предупредила россиянок об опасном тренде сбривать волосы на лице. По мнению врача, такая процедура может привести к сухости кожи и появлению вросших волосков.