Модные тренды весны и лета 2025 года

Мировые недели моды 2025 года подошли к концу. В Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже представили свежие идеи, переосмысленные классические мотивы и абсолютно новые концепции, которые будут определять стиль грядущего сезона. «ФедералПресс» расскажет, какие модные ориентиры станут трендами грядущего сезона.

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Элегантная прозрачность: утонченность в каждом слое

Полупрозрачные ткани остаются в тренде, но теперь их интерпретация стала более элегантной. Дизайнеры предложили сочетать воздушные материалы с классическими элементами гардероба: например, полупрозрачная юбка поверх брюк или топ с невесомыми вставками, создающими загадочность и женственность.

Носить прозрачные вещи можно разными способами: добавить плотное нижнее белье, надеть под платье контрастное боди или использовать многослойность, сочетая прозрачную одежду с базовыми вещами. Это тренд для смелых, но при правильном сочетании он выглядит стильно и элегантно.

Современный бохо-шик: этника в ритме города

Возвращение эстетики бохо стало одним из самых ярких моментов сезона. Натуральные ткани, мягкие силуэты, бахрома и рюши – ключевые элементы этого стиля. Дома моды, включая Chloé, сделали ставку на воздушные платья с этническими мотивами, а стилисты посоветовали дополнять образы крупными аксессуарами: массивными серьгами, объемными колье и плетеными сумками.

Для современного бохо-образа важно найти баланс между расслабленным силуэтом и изысканностью. Актуальны многослойные комбинации, такие как струящиеся макси-платья с укороченными жакетами или кружевные топы с широкими брюками. Цветовая палитра состоит из природных оттенков: песочного, оливкового, терракотового, приглушенного синего.

Ретро-романтика: возвращение элегантности прошлых эпох

Отсылки к прошлым эпохам прослеживаются во многих коллекциях. Дизайнеры вдохновились эстетикой Викторианской эпохи, добавляя пышные рукава и жакеты с меховой отделкой, а также переосмыслили силуэты 50-х с их приталенными пальто и элегантными платьями.

Дополняют тренд винтажные украшения, изящные перчатки, броши и ободки в духе ретро. Обувь – изящные туфли-лодочки, балетки с лентами или сандалии с тонкими ремешками. Это стиль для тех, кто любит утонченную элегантность и ностальгические мотивы.

Минимализм 2.0: простота, которая привлекает

После насыщенного тренда на эклектику мода снова возвращается к лаконичности. Простые силуэты, чистые линии, спокойные цвета – основные принципы минимализма в 2025 году. Белая рубашка, заправленная в классические брюки, платье на тонких бретелях без декора, юбка-карандаш в сочетании с топом из костюмной ткани – такие комплекты создают стильный и современный образ.

Чтобы минималистичный стиль не выглядел скучно, дизайнеры рекомендуют играть с текстурами. Например, сочетать гладкий шелк с матовым хлопком или кожу с трикотажем. Также актуальны акценты в виде оригинальных деталей: необычного воротника, асимметричного кроя или объемного рукава.

Цветные колготки и гольфы: яркий акцент для смелых

Яркие акценты на ногах остаются в моде. Однако теперь дизайнеры предлагают отходить от классического красного цвета и экспериментировать с новыми оттенками: оранжевый, изумрудный, фиолетовый, лимонный и даже молочный.

Тренд подходит для экспериментов. Можно сочетать яркие колготки с обувью контрастного цвета или использовать их как акцент в монохромном образе. Гольфы можно носить с мини-юбками, шортами или даже платьями-комбинациями.

Современный брючный костюм: проявление женственности

Элегантный брючный костюм с четкими линиями остается в числе главных трендов. Saint Laurent предложили свою интерпретацию этого классического элемента гардероба, а Белла Хадид, появившись на подиуме в знаковом костюме, лишь усилила интерес к подобному стилю. Современный вариант – сочетание строгого кроя с мягкими тканями и необычными деталями.

Актуальны костюмы в неожиданных оттенках: лавандовый, мятный, карамельный, а также модели с укороченными пиджаками и широкими брюками. Можно дополнять образ топами-бра или носить костюм на голое тело.

Деним нового поколения: искусство работы с текстурой

Деним продолжает эволюционировать, и в 2025 году дизайнеры представили его в обновленном виде. В моде многослойные джинсовые образы, вышивка, необычные принты и нестандартные оттенки. Особое внимание уделяется сочетанию разных фактур в одном комплекте: например, классический синий деним в тандеме с выбеленными или рваными деталями.

Джинсовые комбинезоны, макси-юбки, широкие брюки и жакеты оверсайз – ключевые элементы нового сезона. Также в моде нестандартные пропорции, такие как укороченные куртки с объемными джинсами или, наоборот, удлиненные пиджаки с узкими брюками.

Бахрома: движение и динамика в образе

Бахрома снова в центре внимания, но теперь ее используют не только в стиле бохо. Дизайнеры интегрируют этот элемент в повседневные и вечерние образы, украшая платья, юбки, жакеты и даже аксессуары длинными нитями, которые добавляют динамики движениям.

Носить бахрому можно разными способами: например, выбрать платье с длинными свисающими нитями, которое эффектно выглядит при ходьбе, или остановиться на жакете с бахромой на рукавах. Особенно стильно бахрома смотрится на кожаных вещах и в сочетании с минималистичными силуэтами.

V-образный вырез: соблазнительная геометрия

Глубокий V-образный вырез стал одним из главных акцентов сезона. Он появился в коллекциях Valentino, Givenchy и Saint Laurent, подчеркивая женственность и элегантность. Такой вырез визуально вытягивает силуэт, делая его более изящным.

Тренд можно адаптировать к разным стилям: от делового (строгие блузы и жакеты с геометрическим вырезом) до вечернего (платья с глубоким декольте). Главное – соблюдать баланс и учитывать пропорции, чтобы образ выглядел гармонично.

Синий цвет: оттенки неба и моря

Синий стал фаворитом дизайнеров в этом сезоне. От нежного голубого до насыщенного индиго – все оттенки этого цвета будут актуальны весной и летом. Он прекрасно сочетается как с нейтральными, так и с яркими акцентами, позволяя создавать стильные и выразительные образы.

В моде будут монохромные синие комплекты, джинсовые тотал-луки, а также сочетание разных оттенков синего в одном наряде. Цвет подходит всем и легко вписывается в любой гардероб.

Одежда со сборками: игривый объем

Сборки и драпировки придают одежде текстуру и объем, делая образ более интересным. В сезоне-2025 они появляются на платьях, блузах, юбках и даже брюках, создавая эффект мягкости и воздушности.

Этот декор будет особенно хорош для романтичных образов, но также может использоваться в современном минимализме, если сочетать вещи со сборками с лаконичными элементами гардероба.

Цветочный узор: весеннее настроение

Флористические принты остаются классикой весенне-летнего сезона. В 2025 году дизайнеры предлагают крупные и акварельные цветочные узоры, которые выглядят словно картины на ткани.

Цветочный принт можно носить как в формате total-look, так и в виде небольшого акцента, например в аксессуарах. Особенно популярны легкие летящие платья с цветочными мотивами.

Низкая посадка: возвращение 2000-х

Мода на низкую талию снова в тренде. Брюки, юбки и джинсы с заниженной посадкой появились в коллекциях Miu Miu, Diesel и Blumarine. Этот стиль напоминает о моде начала 2000-х и идеально подходит для создания расслабленного, но стильного образа.

Для балансировки силуэта можно сочетать вещи с низкой посадкой с объемными топами или удлиненными жакетами. Такой крой подчеркивает бедра и делает фигуру визуально вытянутой.

Монохром: сила одного цвета

Монохромные образы остаются в числе самых стильных решений сезона. Дизайнеры предлагают сочетать вещи одного цвета, но в разных оттенках и фактурах, чтобы создать эффект глубины и интересной игры света.

Актуальны как нейтральные (белый, серый, бежевый, черный), так и яркие цвета (красный, зеленый, синий). Главное правило – подбирать оттенки, которые гармонируют друг с другом и подчеркивают индивидуальность.