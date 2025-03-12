Рита Ора похвасталась фигурой в ультракороткой юбке

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном наряде для рекламы бренда одежды Primark. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

34-летняя исполнительница предстала перед фотографом в белом топе с длинными рукавами и ультракороткой голубой юбке-баллоне с принтом. При этом знаменитость продемонстрировала плоский живот и стройную фигуру.

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В качестве обуви стилисты подобрали ей черные балетки, дополнив образ золотым браслетом на ноге и крупными серьгами-кольцами. Помимо этого, поверх упомянутой одежды на груди звезды повязали рубашку в тон образу.

Ранее в марте Рита Ора показала фигуру в оранжевом купальнике. Исполнительница позировала у бассейна в бикини оранжевого цвета с треугольными чашками.