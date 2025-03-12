Какими получились первые российские профессиональные бутсы

Изучаем историю и знакомимся с новинкой.

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«После 2022 года, когда многие иностранные производители ушли из России, дефицит возник и на рынке футбольных бутс, — рассказывает основатель спортивного бренда JÖGEL Артур Мовсесян — У некоторых профессиональных игроков, с которыми я общался, закончились контракты. И они стали спрашивать: «Вы же производите бутсы? Может, сделаете и для нас?» Я сразу объяснил, что мы делаем спортивную обувь для любителей, а профессиональный уровень требует совсем других технологий и подхода. Однако именно тогда нам с командой пришла идея создания первых профессиональных российских бутс. Если в нашей стране есть такая потребность, то почему бы этим не заняться? Тогда мы поставили себе такой челлендж».

Действительно, почему в России до сих пор не было ответа на, казалось бы, столь базовый интерес футболистов? Изучить вопрос мы решили на примере модели, которую создал как раз JÖGEL. Бренд разрабатывает и производит продукцию для разных видов спорта, а также коллекции одежды и обуви. JÖGEL является официальным техническим партнёром сборных команд России по футболу. В марте бренд запустил первые отечественные профессиональные бутсы Evofly.

От рабочих ботинок до произведения искусства. Как менялись бутсы?

Историю бутс можно проследить ещё с XIX века. В то время футбол набирал популярность, однако специализированной обуви ещё не было. Поэтому выступали в чём попало. Чаще всего в рабочих ботинках. Они отличались жёсткостью и высокой голенью, что повышало риск травмы. Первые бутсы весили около полукилограмма и вдвое больше, когда намокали.

Только после окончания Второй мировой войны и до 1960-х в обиход вводились ботинки с более низким верхом, что прибавляло игрокам подвижности. Примечательно, что до 1970-х на рынке преобладала чёрная раскраска бутс. Предпочтительным материалом стала кожа, имевшая хорошую воздухопроницаемость.

Любопытно, что один из самых громких скандалов в истории российского футбола связан как раз с бутсами. В ноябре 1993-го игроки сборной России опубликовали знаменитое ныне «Письмо 14», сетуя в том числе на неудовлетворительное материально-техническое обеспечение команды. Дело в том, что тогдашнее руководство сборной подписало контракт с американским производителем обуви, обязующий всех игроков выступать в его бутсах на ЧМ-1994. В команде хватало звёздных легионеров из топ-чемпионатов, у которых уже были личные контракты с другими фирмами. В итоге турнир пропустили лидеры команды Добровольский, Канчельскис, Шалимов, Кирьяков и другие.

Сегодняшние ультралёгкие бутсы мало похожи на ту обувь, в которой играли в период зарождения футбола. Ключевыми факторами эволюции стали глобализация процессов производства, внедрение новых материалов и постоянная работа над сокращением веса продукции.

Почему в России не было своих бутс?

Дело не только в нашей стране. В мире не так много брендов, которые могут технологически создать классные профессиональные бутсы. Так сложилось исторически в силу нюансов технического производства и конкуренции с давно устоявшимися акулами индустрии спортивной обуви. Поэтому советские и затем российские футболисты в основном выступали в бутсах зарубежных брендов. Такой тренд легко прослеживается даже визуально, если взглянуть на фото и видео матчей того времени.

Такая же ситуация сохранилась и после развала Союза. В России просто не производятся профессиональные бутсы. Проблему пытается осмыслить Артур Мовсесян: «Я изучал данный вопрос. Мне действительно было интересно, почему в такой большой стране, которая в 1960-х годах запустила ракету в космос, с такими технологическими возможностями, нет производства качественной спортивной обуви».

Однако люди постарше наверняка помнят кеды Лидской обувной фабрики. Они прочно вошли в народный фольклор как первые «бутсы» из вашего детства. Про них же ходила шутливая поговорка «у кого кроссовки Лида, тот похож на инвалида».Тем не менее данную обувь отличали качественное фабричное исполнение и доступная цена. Спортивные кеды белорусского предприятия начали выпускаться примерно в середине 1980-х. Внешне они напоминают реплику известного немецкого бренда, но показательно, что они создавались по официальной лицензии. Позднее — с появлением соцсетей — даже завирусился ностальгический тренд по лидским кедам. А видео с распаковкой и тест-драйвом продукции набирают сотни тысяч просмотров.

«Исторически у нас ещё с советских времён развита тяжёлая промышленность, а вот про лёгкую так сказать можно далеко не всегда, — продолжает Артур Мовсесян — Сложно ответить однозначно почему. Скорее всего, фокусировка экономики в целом была на то, чтобы решать более глобальные макроэкономические задачи. Отмечу, что в России есть бутсы для любителей, мы в JÖGEL тоже их выпускаем с 2017 года. Однако нет ничего для профессионалов. Поэтому мы приняли этот вызов и решили стать первопроходцами на данном пути».

Первые профессиональные бутсы из России: что они из себя представляют

Как и в случае с анпакингом легендарных лидских кед, первое впечатление всегда носит визуальный характер. Поэтому, когда смотришь на бутсы Evofly, в глаза сразу бросается дизайн — белая раскраска с вставками из ярко-красного и голубого цвета. Бутсы полностью разработаны в России, а в их «формулу» создания легли технологичность с акцентом на скорость, комфорт и ультралёгкость.

Помните про полукилограммовые бутсы из прошлого? За 120 с лишним лет эволюции спортивная обувь неизменно преследует цель становиться более быстрой и лёгкой. Этого же эффекта постарались достичь производители Evofly. Создатели взяли на вооружение зарубежный материал, но адаптировали его к привычным в российской полосе погодным условиям. Лёгкости удалось добиться благодаря использованию одновременно лёгкого и прочного материала подошвы, который выдерживает нагрузку при температуре до -15°С, и облегчению конструкции верха, сделанного на базе специального сетчатого плетения.

Первые российские профессиональные бутсы стали одними из самых лёгких в своём классе. Особое внимание уделено подошве. Её конструкция в сочетании с прозрачными шипами даёт ощущение невесомости и левитации. Округлая форма шипов в пяточной и средней частях обеспечивает сцепление и маневренность. Стекловидные окончания на каждом шипе помогают при резкой смене направления. Конечно, обувь не будет играть за вас, однако придаст уверенности при контакте с мячом и покрытием.

Как создавались бутсы Evofly

Процесс создания современных технологичных бутс представляет последовательную поэтапную работу. Перед каждым юнитом поставлена своя задача, которая должна одновременно дополнять предыдущую и облегчать реализацию последующей. В 2022 году после заморозки работы многих иностранных брендов стало понятно, что ситуация коснулась и рынка футбольных бутс.

«Тогда, в 2022-м, пришло понимание изменившейся ситуации. Поэтому осенью 2023-го мы в JÖGEL более активно погрузились в задачу создания профессиональных бутс. Нам захотелось предоставить любителям спорта отечественную продукцию, которая не будет уступать зарубежным аналогам. С момента начала работы и до конечной реализации продукта у нас ушло полтора года. С учётом того, что мы всё делали с нуля, это достаточно быстрый срок, включавший не только разработку, но и тестирование, в котором принимали участие профессиональные футболисты, доведение бутс до ума и непосредственно сам запуск», — отмечает Артур Мовсесян.

Создание бутс можно разделить на несколько ключевых этапов.

Создание концепции

Всё начинается с идеи. Концепция «Формула Скорости» подразумевает максимально лёгкие и скоростные бутсы. В основу продукта легли динамичный силуэт, лёгкий вес и стремительный дизайн.

Проработка дизайна

Простыми словами — как будут выглядеть бутсы. Отрисовка эскизов должна коррелировать с выбранной концепцией. Создатели Evofly отмечают, что в процессе разработки им был особенно важен фидбек от самих футболистов. Раньше, в случае с зарубежными производителями, игроков никто не спрашивал, что они хотят видеть, а здесь они сами могли поучаствовать в создании.

Работа с материалами

Один из самых сложных этапов, на котором необходимо определить круг материалов, подходящих как для концепции, так и для дизайна. В данной фазе изучается опыт мировых производителей и оцениваются текущие тенденции рынка. Так, в состав Evofly вошли пятислойная бесшовная конструкция верха, текстурный верх для лучшего контакта с мячом, сверхлёгкая и прочная подошва и конструкция Х-Frame, стабилизирующая каркас.

Производство образцов

Наконец, дизайн и материалы начинают воплощаться в жизнь. Теперь есть что потрогать и потестить. Появляются первые образцы, в них вносятся коррективы. С каждой новой итерацией оптимизируются процессы и дорабатываются новые детали.

Тестирование

Продукт прошёл все технологические процессы. Время тестировать! Сначала — в лаборатории, а затем образцы уходят на «дегустацию» игрокам. В случае с Evofly в тест-драйве принимали участие сразу несколько футболистов РПЛ и Первой лиги. После тестирования игроки предоставили обратную связь, на основе которой бутсы уходят на доработку. Работа над фидбэком — особенно важный и трудоёмкий процесс, на который у JÖGEL ушло восемь месяцев.

Производство

Строили, строили и наконец построили! Финальный этап, когда все образцы доведены до конечной задумки и соответствуют оценкам и пожеланиям игроков. Здесь начинается процесс массового производства, при котором необходимо соблюдение ряда технологических процессов, так как они отличаются от производства бутс для любителей.

Тест-драйв с Иваном Обляковым

Лучше один раз попробовать, чем тысячу раз услышать. Поскольку мы в редакции «Чемпионата» в основном пинаем мяч раз в неделю, да и то не всегда, то за процесс тест-драйва должен отвечать кто-то максимально компетентный. Например, профессиональный футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков.

«В первую очередь хотелось поддержать наш российский бренд. Мне в целом интересно, как развивается продукт и что может предложить наш рынок бутс. Мне важно развитие, поэтому я и вписался в тему с Evofly. Подкупило и то, что в процессе создания обуви JÖGEL ориентировался на мои пожелания как футболиста. Думаю, это правильный подход, ведь мы с детства проводим в бутсах много времени и разбираемся в их нюансах лучше многих», — делится мнением Обляков.

«Тест-драйв проходил в тренировочном лагере в Абу-Даби. Там вместе с ЦСКА я готовился к матчам и «разбивал» бутсы. Но в первый раз я их надел в процессе съёмок, и так получилось, что не снимал шесть часов. Это не было запланировано, но так вышло даже лучше, ведь у меня была возможность прочувствовать обувь. Однако всё это время у меня сохранялось ощущение лёгкости», — добавил полузащитник армейцев.

«Когда я выбираю бутсы, то самое важное, чтобы они стали продолжением ноги. Чтобы я не чувствовал в них ничего, кроме комфорта. Они не должны натирать или давить. Evofly — лёгкая модель, в которой я могу чувствовать мяч. Для меня это главное. Подошва достаточно цепкая, расположение шипов комфортное, поэтому мне легче перемещаться по полю и фокусироваться только на игре. Я уже играю в данной модели, так как мне важно, когда бутсы тонкие и маневренные», — резюмировал футболист.

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До 2025 года в России не было своих профессиональных футбольных бутс, однако теперь эта ниша заполнена. Быть может, русские, действительно, долго запрягают, но с новой формулой скорости поедут быстрее, чем раньше.